Telecinco emitió este jueves la clásica gala de Halloween de 'GH VIP', que en esta ocasión estuvo marcada por la expulsión disciplinaria de Álex Caniggia y Gustavo. El programa también le dio protagonismo a Luitingo y a Pilar Llori, una semana después de que el sevillano mostrara su interés por Jessica Bueno tras ser expulsado de la casa. Sin embargo, ayer acabó cayendo en varias contradicciones que provocaron un tenso encontronazo con Marta Flich y su posterior salida de plató.

"Yo en ningún momento he dicho que estuviera ilusionado con Jessica", aseguró Luitingo para sorpresa del público y de la propia presentadora, que se encargó de recordarle sus palabras: "Sí lo dijiste. Y que tenías sentimientos también". Sin embargo, el exconcursante mantuvo su cambio de postura y aseguró que solo tiene sentimientos "de amistad y de cariño" hacia la modelo: "Sigo diciendo que me encanta como es".

"Que te gustaba Jessica como es, no. Que te gustaba Jessica", insistió Flich mientras la gran mayoría del público aplaudía. Con la tensión en aumento, el encontronazo acabó llegando unos instantes después, después de que la presentadora apuntara que Luitingo se había "comprometido" con Pilar dentro de la casa. Una afirmación que no le gustó al aludido: "¿Que yo me comprometí a qué? ¿A qué me comprometí yo?".

Flich no toleró la actitud desafiante de Luitingo y no dudó en replicar con otra pregunta, volviendo a desatar los aplausos en el estudio: "¿Me vas a hacer tú a mí la entrevista, Luitingo?". "¿Sabes lo que significa la palabra compromiso, lealtad... ¿Entonces? ¿Tú no has estado en un compromiso con ella como ser humano?", añadió antes de que el sevillano replicara: "¿Pero a qué me he comprometido?".

"Dímelo tú, que eres la que está haciendo la entrevista", desafió Luitingo, provocando que la conductora del reality le frenara los pies: "Luitingo, ironías ni una. Ironías ni una. Te estás metiendo en un lugar que no. Lo hemos visto todos". "¿Qué quieres, que me arrodille?", lanzó él, escudándose en las disculpas que le había pedido a Pilar: "¿Me quieres crucificar? Pues ponme ahí y me crucificas".

Por fin Marta Flinch le paras los pies a Luitingo



No respeta ni a la presentadora.



MALEDUCADO.#GHVIP3N #GHVIPGala8 pic.twitter.com/fhVCPBFnhA — critiqueishon 👁️🙊 👅 (@Critiqueishon) November 2, 2023

Luitingo zanjó el enfrentamiento con unos irónicos "venga, cariño" y "perfecto, mi vida" dirigidos a Pilar, momento en que Flich acabó perdiendo por completo la paciencia: "Rogaría un poco de respeto. Nos lo merecemos todos".

Después de este cruce de reproches, Luitingo abandonó el plató durante la emisión de un vídeo, tal y como explicó la presentadora: "Ha decidido quitarse el micrófono e irse. Ahí está su sitio si en algún momento decide volver". Unos minutos después, acabó regresando al sofá de invitados y Flich le recibió con un cordial apretón de manos: "Me alegro de que hayas venido".