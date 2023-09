La crisis de audiencia de la principal cadena de Mediaset no termina de solucionarse. Desde que se emitiera la serie sobre Rocío Carrasco y se convirtiera a la hija de Rocío Jurado en musa de la telebasura, todo se fue al traste. El trato que se decidió dar al programa por parte de la dirección y los presentadores espantó a la audiencia, que no solo dejó de ver el programa, sino que arrastró el lodo por todos los platós de Telecinco, especialmente por el ya cancelado 'Sálvame'. Antena 3 le comió la tostada y solo las mañanas de Ana Rosa mantuvieron el tipo y liderazgo. Pero no solo eso... La1 también ha superado el share de Telecinco, que tanto en agosto como en septiembre está viendo cómo se distancian en más de un punto.