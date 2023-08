El regreso de 'Grand Prix' a TVE-1 está siendo ya uno de los éxitos del verano. El concurso de los pueblos de España (con uno catalán, Cervelló, que compite este lunes) lleva dos semanas demostrando que todavía sigue teniendo mucho tirón entre la audiencia y que los cambios que se han introducido para modernizar el 'show' están gustando al público... ¿o no? Porque, sin duda, uno de los nuevos fichajes del programa presentado por Ramón García que está levantando más controversia en las redes (con permiso de Cristinini) está siendo Wilbur. Con el gimnasta bigotudo y de pelo en pecho que pone la nota cómica al programa (¡como si con los tortazos que se dan los participantes no fuera suficiente!) no hay término medio: o lo amas o lo odias, pero no deja indiferente. ¿Pero quién hay detrás de este personaje?