Blas Cantó y Nacho Montes se han convertido en los protagonistas de las redes sociales en las últimas horas. El cantante y el periodista han protagonizado este martes un enfrentamiento en Twitter después del artículo que el también escritor realizó sobre los vestuarios que llevaron los invitados de la boda de Edurne y David de Gea.

"Verdad verdadera que Blas Cantó llevaba un traje rosa chicle con camisita de cuellos abiertos tipo Grease y zapatos con suelas de goma. Que para un party fresh estaría muy divertido pero para una boda... Verdad verdadera que su coleguita Dangelo llevaba un traje verde agua, brillante como la capa de un mago infantil, y con los mismos zapatos blancos pero con suelas XL de goma dentada", criticó Montes en el mencionado post publicado en la web de Divinity.

Las palabras del periodista fueron contestadas por el artista a través de su cuenta de Twitter: "No es mi coleguita. Es un compositor de la hostia y además, mi novio. Este redactor de Divinity huele a rancio que te cagas".

"Me sorprende que tengas la piel tan fina con una columna de opinión de moda, no de música. Y no, no soy un redactor de Divinity, aunque sería muy honroso, soy un periodista que ejerce la libertad de expresión desde mucho antes de que tú nacieras. Nada dije para ofenderte tanto", le contestó Nacho Montes a Blas Cantó en su cuenta de Twitter, que tampoco se quedó callado: "Total, y no respondí sobre la ropa. A mi me encantaba y con eso me sobra. Pero la columna destila muchas cosas muuuy oscuras contra las que luchamos hombres y mujeres. ¿Qué es un hombre de verdad? ¿El rosa y las camisitas son para chicas? Y lo de “su coleguita”. PLENO!"

La trifulca en redes continuó con un nuevo mensaje de Blas Cantó en el que citó el tuit de Nacho Montes: "No me ofende una opinión. Vas desencaminado. Lo que sí me sorprende es tu poca capacidad para identificar homofobia, misoginia y tu rigor cero como “periodista”. Me apunto lo de la corbata, a ver si así soy un CABALLERO de verdad verdadera algún día".

"Hombre a mí, que soy un gay libre y sin tapujos y lucho desde hace 53 años por mil cosas para que vosotros hoy podáis ser lo que queráis sin odios y en libertad, me digas que no indentifico la homofobia es como para descojonarse. Igual confundes eso con criticar las horteradas", le respondió Nacho Montes al cantante.

"No voy a seguir porque veo que te quedaste en 1993 y no das para más. Gracias por luchar por mis derechos. Bonito estás tú para hablar de horteradas. No te hago un clipping por respeto. Cuídate y fórmate en homofobia, misoginia y patriarcado duro", sentenció Blas Cantó.