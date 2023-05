Loles León no se censura a la hora de hablar de política. A pocos días de las elecciones municipales y autonómicas, la protagonista de 'La que se avecina' se mostró muy clara a la hora de desvelar a qué partido político vota tradicionalmente en una entrevista concedida a The Objective.

"“Voto izquierda, como siempre. Soy de izquierdas y voto a izquierdas”, contestó la actriz después de ser preguntada por el periodista, aclarando su posición a raíz que iba siendo preguntada: "Yolandista, no. Mira, yo siempre voto al PSOE. Siempre".

Instantes después, León explicó por qué simpatiza más con los socialistas hasta el punto de darle su voto: "Esto es lo que era mi familia: mi madre, mi abuelo y todos. Y siempre voto".

En otras de las preguntas de esta entrevista, la intérprete también aseguró que mantiene la conciencia de clase obrera con la que creció desde que pequeña: "Pero es que está en el ADN. Lo llevo en las venas".

"Hay gente que tampoco piensa mucho en eso (en la conciencia de clase). Y la gente puede hacer lo que le dé la gana. Yo soy muy libre, siempre he hecho lo que me ha dado la gana", contestó León, añadiendo que se vive luchando: "En forma y en guardia siempre, porque cuando yo he querido hacer lo que me da la gana, no te creas que me han dicho: «Sí, cariño, pasa por aquí que vas a hacer lo que te dé la gana». Me dicen que no y yo digo que sí. Eso es un trabajo, es mucho trabajo. Desde que tengo uso de razón, me recuerdo trabajando por las cosas que quiero".