Telecinco emitió este miércoles la tercera y última entrega de 'La isla de las tentaciones: tres meses después'. El programa ofreció el esperado reencuentro entre Javi y Claudia, que aunque decidieron abandonar juntos República Dominicana, las cosas entre ellos han cambiado en todo este tiempo. "Me ha destrozado. Me ha engañado mucho, muchísimo", comenzó diciendo la joven entre lágrimas.

Según su versión, estuvieron juntos todo el verano, pero Javi le hizo "cosas feas" mientras ella estaba de viaje con amigas: "Me han llegado vídeos suyos en jacuzzis y fiestas con chicas". Además, considera que su ex ha cambiado tras su paso por el programa: "Desde que empezó a emitirse todo ha estado muy raro, tiene otra mirada". A todo esto se suma que recibió un mensaje en el que le decían que se había "liado" con otra chica: "Se puso tan nervioso... Le cambió la cara".

Más adelante, Javi entró en escena y desmintió por completo el relato de Claudia: "Dices mentiras con mucha facilidad". "No he visto a persona más mala en mi vida. Eres un sinvergüenza. ¿Tú quién eres?", le espetó la joven con un llanto poco creíble para él: "Tus lágrimas ya no me las creo". Asimismo, mantuvo que los vídeos del jacuzzi no existen: "Es mentira".

"Me parte el alma verla así, pero que diga que le he puesto los cuernos es una barbaridad", sostuvo Javi ante una Sandra Barneda que no daba crédito ante este giro de los acontecimientos en la pareja. Claudia afirmó estar convencida de lo que estaba contando porque, según reveló, tiene tiene una amiga en común con la chica con la que le habría sido infiel.

"Estáis hablando de una amiga en común, esto es fácil de saber si es verdad o no. A lo mejor no esta noche, pero se demostrará", apuntó la presentadora, que este jueves y el domingo se pondrá al frente de los debates finales de 'La isla de las tentaciones'. Finalmente, Javi y Claudia se fueron tal y como habían llegado, por separado. Además, ella se negó a despedirse: "No puedo, no te quiero ver más en vida".