Carlos Alba, concursante de Supervivientes, ha pasado por el quirófano para someterse a una compleja operación en la Clínica Sagrado Corazón de Sevilla. El que también fuera concursante de Masterchef quiso tranquilizar a sus seguidores, asegurando que pese a que se iba a someter a una "intervención complicada", estaba convencido de que todo iba a salir bien. "Soy un superviviente nato".

El pasado 19 de octubre, ante los constantes rumores sobre su estado de salud, Carlos Alba decidió publicar un vídeo en su cuenta de Instagram para explicar qué le estaba sucediendo. "Hace tiempo que me estáis preguntando si me pasa algo. Ahora ha llegado el momento de contarlo. Por desgracia, me intervienen del corazón, de la aorta". Nervioso y con la voz entrecortada, quiso agradecer los mensajes de apoyo recibidos y se mostró confiado en que todo saldría bien. "Es una operación complicada pero va a salir de categoría porque yo soy un superviviente nato".

Un día después, Alba publicó una foto ya en el hospital para tranquilizar a sus seguidores. "Saldré con el corazón de categoría y para comerme el mundo".

Tras la operación, el concursante de Supervivientes estuvo ingresado durante unos días en la Unidad de Cuidados Intensivos. Fue su familia quien, también a través de las redes sociales, comunicó que todo había salido bien. "Gracias a todos por los mensajes de ánimos a Carlos, que son miles. Por fin salió de la UCI y sigue peleando. Gracias a Dios y a los grandes profesionales médicos. Como dices siempre: "Nunca te rindas".