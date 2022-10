El último 'Viernes Deluxe' tuvo como protagonista a José Antonio Avilés. El polémico nuevo colaborador se sometió al polígrafo para descubrir todas sus mentiras y confirmar o desmentir algunos de los rumores que han circulado en las últimas semanas acerca de su persona.

El programa aprovechó su presencia para ir directamente al grano en algunas de las cuestiones más polémicas: "¿Has esparcido el rumor de que tienes un rollo con un hombre vinculado a las altas esferas de Mediaset?", le preguntaron.

"Es una relación que yo he tenido. No una relación sexual...una relación sentimental prolongada. Y no es con un directivo sino con un familiar de un directivo", matizó Avilés. Y aunque intentó evadir el tema rápidamente, María Patiño quiso incidir en una cuestión para dar más datos al respecto.

"Tú amenazaste con poder echar a una persona de esta cadena por tener una relación sexual con un directivo. ¿Esto es así o no?", le preguntó directamente la colaboradora. "Sí, sí. La cagué muy cagada. Le llamé porque estaba hasta las narices de este y otros tuits. Y le dije: 'Cuidado porque estoy con el familiar de un directivo de aquí'. No está bien lo que hice y voy a pedir disculpas a esa persona", reconoció él.

No obstante, Kiko Matamoros apuntó que esto "también lo hizo con otro compañero", una cuestión que no fue finalmente aclarada por José Antonio. Otro tema que sí se trató fue las promesas que hace a Avilés a algunas personas: "¿Has intentado seducir a hombres asegurándoles que podrías conseguirles trabajo en Telecinco?". Ante esta cuestión, respondió con un contundente sí, una afirmación que el polígrafo verificó.