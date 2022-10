El estreno de 'Fiesta' con Emma García ha estado marcado por la intervención telefónica de Rosa Benito, tras casi tres meses en silencio y alejada de los platós. La colaboradora de 'Ya es mediodía' atendía la llamada de Eva Espejo, directora del nuevo magacín de Telecinco por la estrecha amistad que les une.

"Estoy oyendo muchísimas barbaridades. Esa gala no se hace para pagar la enfermedad de rocío. ¿Estamos locos? ¿Se está diciendo que ella no tenia liquidez? Y tenia un seguro y era muy bueno, estamos hablando de Rocío Jurado, me parece super fuerte", aseguró la ganadora de 'Supervivientes'.

Rosa Benito se lamenta por todo lo que está diciendo Rocío carrasco en el documental '¡En el nombre de Rocío: "Llevo tres meses sin sentarme en un plató. Ahora no es mi momento de volver, aunque Unicorn quiere que vuelva. Pero yo me conozco y prefiero no estar en ningún plató. Me duele que se pueda permitir todo esto".

Sorprendentemente, la colaboradora se lanzó a defender a Amador Mohedano, con el que durante años se enfrentó en los platós de Telecinco tras su separación: "Se dijo que Amador era un fracasado. Con lo que hemos tenido, ahora la relación es super buena y él esta feliz porque está viviendo como quiere, en el campo con sus perros".

Benito también comentó sobre la gala de TVE que produjeron Roció Carrasco y Fidel Albiac: "Había muchos problemas técnicos en esa gala, pero había una persona con toda la ilusión del mundo por subirse al escenario". "He trabajado muchísimo con Rocío, lo que no sabe nadie, lo hemos tenido todo con ella y ella lo ha tenido todo con nosotros".