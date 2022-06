Días después de la victoria del PP en las elecciones andaluzas, Macarena Olona ha intervenido en 'El programa de Ana Rosa' para responder a las preguntas de Ana Terradillos. La candidata de Vox, que se quedó fuera del gobierno regional tras la mayoría absoluta de los populares, ha hablado sobre las declaraciones en las que afirmó ser "hija de Dios" y que no puede conocer "los designios que hay por delante".

La presentadora ha comenzado preguntándole, precisamente, haciendo referencia a esas mediáticas palabras: "¿Qué designio tiene Dios para usted? ¿Sabe ya si va a seguir en Andalucía o va a seguir en Madrid?". "Es tremendo cómo una frase sacada de contexto y sin más intencionalidad ha dado lugar a tantísimos titulares", ha replicado la diputada del partido de extrema derecha.

"Lo primero que quise hacer nada más celebrarse la noche electoral fue ponerme a disposición de los medios de comunicación para responder a vuestras preguntas", ha asegurado Olona: "Me preguntaron si iba a ser candidatada en las próximas elecciones porque había dicho que era un soldado de Santiago Abascal. Tirando de ironía, respondí que primero era hija de Dios".

Esta respuesta llamaba la atención de Terradillos, que no ha dudado en hacer una importante puntualización: "Dice usted que a todos los medios, pero a todos no. No nos vamos a meter en este debate, pero sabe usted que a todos nos los recibe. Y ahí me voy a quedar".

Acto seguido, la periodista ha insistido en la pregunta que le había hecho anteriormente: "¿Se queda en Andalucía o vuelve a Madrid?". "Yo le distinguiría entre medios y activistas políticos, pero encantada de hablarlo en antena o fuera de ella cuando quiera", apuntó Olona sin responder a la cuestión planteada.

Al tercer intento, la de Telecinco por fin obtuvo respuesta que, no obstante, aumentó todavía más la tensión en el ambiente: "La verdad es que las dudas las estáis planteando los periodistas que no habéis querido leer de manera directa el documento que hemos remitido, o hay una voluntad interesada por seguir con debates estériles".

"Mi renuncia es irrevocable al acta de diputada nacional, sigue con fecha de efectos que está fijada para el próximo 14 de julio (...) soy funcionaria pública, abogada del estado en condición de servicios especiales y es necesario que procedamos de esta manera para no perder esa condición, pero no significa que la renuncia no sea absolutamente irrevocable, porque no admite ni condición ni suspensión", zanjó.