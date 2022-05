Los espectadores de 'El Intermedio' se encontraron ayer de repente con la ausencia del conductor del programa, El Gran Wyoming. Dani Mateo, colaborador del espacio, se encargó de tomar las riendas del programa con mucha ironía: “Los más avispados ya os habréis dado cuenta de que no soy Wyoming".

El presentador de 'Zapeando' explicó el motivo de la baja inesperada del presentador: “Lo cierto es que ha tenido un pequeño problemilla de salud. Nada grave. Tranquilos sus fans y sus haters. Por obligación tiene que descansar. O bueno, eso sería si alguna vez se hubiera cansado”, continuó con sarcasmo.

“La verdad es que a mí me sigue imponiendo estar aquí, presentando un programa con una trayectoria tan larga. Él me ha dado unos consejos: hacer como que entiendes lo que dice Sandra, reírte de tus propios chistes y pelotear al público no falla nunca”, siguió bromeando el presentador sustituto.

Ya en la mesa, Dani Mateo tuvo que 'aguantar' las bromas de Sandra Sabatés. También Cristina Gallego pidió "más ritmo" al nuevo presentador: "Hoy que no ha venido el viejo hay que aprovechar para modernizarse, necesitamos velocidad, esto es televisión, no el puto coche de Fernando Alonso", dijo.