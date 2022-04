Bertín Osborne volverá a conversar con un político del Partido Popular en 'Mi casa es la tuya'. Tras su entrevista a Isabel Díaz Ayuso, emitida en junio de 2021, el presentador charlará con Alberto Núñez Feijóo en una entrega que verá la luz el próximo sábado 30 de abril en el prime time de Telecinco.

Tras llegar a la presidencia del PP en sustitución de Pablo Casado, el gallego hablará con Bertín sobre esta nueva etapa en su trayectoria política y de cómo le está afectando a nivel personal. Además, tal y como muestra el avance compartido por la cadena, el presentador le preguntará por los posibles pactos de su partido con Vox -como ha ocurrido en Castilla y León- a nivel nacional.

"¿Pactarías con Vox si te hiciera falta hacerlo?", le pregunta Bertín a su invitado en la promo, que como es lógico, no desvela su respuesta. Por otro lado, reconoce que ha tenido que renunciar a su "intimidad" por política y que ha sido "duro" tener que trasladarse con su familia a Madrid.

"¿Te ves cómo el próximo presidente del Gobierno?", le lanza el conductor de 'Mi casa es la tuya' en otro momento de la entrevista a Feijóo, que evita responder con claridad: "La clave es que me vean los españoles, no que me vea yo".

Telecinco, que no ha dado más detalles por el momento sobre esta nueva entrega del espacio, intentará impulsar con Feijóo sus datos en la noche del sábado. El pasado 16 de abril, el programa protagonizado por la familia Morente tuvo que conformarse con un 11,1% y 1.167.000.