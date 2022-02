Más de una semana ha pasado ya desde que Chanel se coronase como ganadora del 'Benidorm Fest' y se convirtiese en nuestra representante para el Festival de Eurovisión. Desde entonces, y por desgracia, la cantante ha recibido comentarios deplorables e incluso insultos injustificados por parte de usuarios que se esconden tras un perfil anónimo para poder esparcir su odio sin consecuencias.

Por este motivo, 'laSexta Noche' quiso recordar ayer mismo el acoso que sufrieron en el pasado otros de nuestros representantes en el festival de la canción. El primero y más destacado fue Manel Navarro, que tras ser elegido de una forma que muchos consideran un favoritismo, no fue capaz de alcanzar algunas notas durante su actuación en 'Eurovisión', lo que provocó su famoso gallo. A raíz de esto, el cantante recibió un aluvión de críticas demoledoras.

Tampoco se salvó nuestro último representante, Blas Cantó, que decidió cerrar durante un tiempo su cuenta de Twitter después de que un grupo de eurofans le increpasen por no acudir a una fiesta pre-eurovisión. Por último, se recordó el caso de 'El sueño de morfeo', cuya cantante ha reconocido estos días que se siente identificada con Chanel.

Jorge Javier también mostró su apoyo en el 'Deluxe'

Sin embargo, no fue el único programa que anoche trató el tema del acoso en redes. Jorge Javier quiso mandar su apoyo a nuestra actual representante: "Lo que hay que decirle es que vaya a pasárselo bien, que pase de esta gente que está amargada y rebozada en odio. Que disfrute, y si no gana, no pasa nada", apuntaba el presentador ante los gestos afirmativos de los colaboradores.

"Esta chica, ¿ha cometido un delito? ¿Ha hecho alguna irregularidad para que la elijan? Se ha presentado a un concurso y la han elegido. Y ya está. Pero lo que no se puede hacer es masacrarle la vida y amargarle su trabajo. Ha ganado, felicidades y que le vaya bien", sentenció Vázquez.