El 'Benidorm Fest' sigue avanzando hacia de su celebración después de conocerse las 14 candidaturas que competirán en el nuevo certamen musical de RTVE, entre las que se encuentra la de Rigoberta Bandini. Después de triunfar con temas como 'Perra', la artista y actriz de doblaje se ha convertido en una de las favoritas para representar a España en Eurovisión 2022 con 'Ay, mamá', una himno que homenajea a las madres y al empoderamiento femenino con su personalísimo estilo y sonido único.

Por el momento, 'Ay, mamá' suma más de 141.000 reproducciones en Spotify en sus primeros días tras su lanzamiento. YOTELE habla con Rigoberta Bandini sobre su participación en la primera edición del 'Benidorm Fest' y su posibilidades de subirse al escenario de Turín.

¿Cómo surgió la idea de presentarte al 'Benidorm Fest' y optar a representar a España en Eurovisión?

Pasé por varias fases. En la primera, decía 'no' porque no tenía tiempo. No quería ni oír hablar de esto. Cuando acabé la gira, tenía una ansiedad que no podía añadir nada más en la agenda porque, además, tengo un niño pequeño. Después, pasé por una fase de "¿por qué no?". Este año va a ser diferente. Si me hubieran dicho de ir a Eurovisión a dedo, igual no me hubiera motivado, pero este año que vuelve el Festival de Benidorm, me motiva más esto. El hecho de que haya canciones chulas, el ambiente de ahora… Es mucho más guay que ir directamente. Me empecé a motivar, pero no tenía canción, y me pilló justo en un momento difícil con mi abuela, con la que tenía un vínculo muy especial. Me sentaba al piano y sólo me salían canciones súper tristes. Decía que eso estaba bien, pero que no podía matar a Europa así. Se van a morir.

¿Y cómo salió 'Ay, mamá'?

Recuperé esta canción que había compuesto hace años de un disco duro y que, de alguna manera, también me vinculaba a mi abuela, la matriarca de mi familia. Esta es una canción que habla de las matriarcas y del empoderamiento femenino y pensé ‘está canción lo tiene todo', lo que pasa es que tenía que cambiar ciertas cosas. Ha sido un proceso difícil de producción porque ha sido a contrarreloj y con una presión de que tuviese ritmo… Al final dije "me da igual que no sea eurovisiva". Estaba hasta el coño de que me dijesen que no era una canción eurovisiva. Yo quería hacer una canción que me gustase. Si era eurovisiva, perfecta, si no, pues también. Al final, ha salido una canción que tiene ritmo, que yo siento mía y me gusta.

¿Cuáles son los principales puntos fuertes de 'Ay, mamá'?

Para mí, en el estribillo, tiene mucha gracia ese ritmo que se para. Cuando lo encontramos en el estudio, nos moló mucho. Es una canción que me cuesta porque, como todas mis canciones, me salen desde dentro y me emocionan. Para mí eso es un buen termómetro. Cuando yo lloro componiéndola, veo que hay algo. Con 'Ay, mamá' me pasa, y eso es la prueba definitiva para seguir para adelante.

¿La compusiste para tu madre?

Sí. Es como un zoom. De alguna manera, empiezo en mi madre y se va a todas las mujeres del mundo. Si esto fuera una película, empezaría con un plano de mi madre. Además, 'Ay, mamá' me gusta como homenaje a todas las mujeres de mi familia.

En cuanto a la escenografía, ¿cómo estás preparando la actuación de 'Ay, mamá' que harás en el escenario del 'Benidorm Fest'?

Quiero buscar la animalidad glamurosa. Quiero encontrar esa parte de entraña femenina y que a la vez sea como poderosa. Estoy trabajando mucho con todo mi equipo buscando imágenes y vídeos que me inspiren, y también referentes eurovisivos de otros años, pero tampoco miro mucho porque también prefiero crear. Lo que más me motiva de todo esto es que si vamos a Eurovisión allí tiene todos los medios. Es como un sueño. Puedes pedir que caiga un pájaro y silbe y pasa.

Luego está el tema de enseñar las tetas, que creo que no se puede, ¿no? Por eso hago esta canción, para que algún día se pueda. Que no creo que sea necesario, pero yo quiero que la iconografía de una teta esté, pero aún estoy buscando la manera, pero me apetece bastante. Yo quiero que esté para el 'Benidorm Fest' porque la propuesta va con todo, es como el lazo final. Obviamente, aunque eso se multiplique por 10 en Eurovisión, yo quiero presentar lo que a mí me molaría.

En Eurovisión ha habido muchos cantantes masculinos que han ido sin camiseta y no ha habido problema. Si te dejasen, ¿irías así?

Si me dejasen, sí. No en toda la canción, pero en un momento dado me encantaría.

¿Intentarás hacerlo?

Sí. Realmente, lo estoy viendo porque igual hay maneras más originales de hacerlo. Primero, estoy viendo si cabe esa posibilidad. Si es posible, entonces, diré sí o no. Lo que pasa es que ahora no sé si puedo.

¿Cómo has recibido la acogida que los eurofans y las personas que no lo son han dado a 'Ay, mamá' tras el lanzamiento?

La verdad que muy bien. Hay gente a quién le gusta la canción y a quién no, pero son muchos más a los que le gusta. He recibido mucho cariño. Yo al eurofan no lo conocía y es un público muy agradecido, muy emocionado y motivado de la vida porque yo también lo soy. Está siendo intenso. Yo casi no abro Twitter, pero ahora tengo que estar atenta a todo porque son muchas cosas, muy fuertes, pero guays.

Muchos eurofans te ponen el título de favorita. ¿Tienes la presión de ganar por ese motivo?

No, al contrario. Me motiva en plan guay. Ojalá ganar, pero no me siento presionada. Me siento apoyada.

Tu carrera musical es meteórica. ¿Cómo encaja Eurovisión dentro de ella en estos momentos?

Lo he encajado un poco con calzador. Si voy a Eurovisión, al fin de semana siguiente, tengo dos festivales. Ya puedo espabilar porque no puedo dormirme en los laureles, ya que justo empezará la gira de verano. Lo encajo ahí como un proyecto más al que le estoy dando mucho cariño y amor, pero también tengo que verlo con perspectiva. Estoy dándole mucha importancia, pero tampoco flipándome porque tengo muchos bolos y muchas cosas más en las que también tengo que estar a la altura. Eurovisión es una cosa más, pero mi carrera son muchas canciones y experiencias.

Me imagino que tu familia está volcada contigo, ¿no?

Están buscando ya casa en Turín. Yo les dije: "A ver, flipados. Dejadme ganar el 'Benidorm Fest' y luego ya miramos el piso allí".

¿Has hecho algunas promesa o apuesta si ganas el 'Benidorm Fest' y/o el Festival de Eurovisión?

Si gano Eurovisión, invito a todas las mujeres de mi familia a Andalucía durante una semana.