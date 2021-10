Carme Chaparro ha sufrido este viernes un percance a escasas horas del arranque de 'Los teloneros', el informativo de humor de Cuatro por el que fichó la semana pasada como copresentadora. Aunque ha intentado disimular lo que le había ocurrido, Miguel Lago y Antonio Castelo han informado a los espectadores del estado en el que estaba conduciendo el programa de este viernes.

Cuando la periodista iba a introducir una de las noticias del día, Lago le ha cortado para informar de lo que había pasado minutos antes. "Tenemos una noticia de última hora. Una importante periodista de esta casa se ha partido una rodilla y aún así está haciendo el programa en directo", ha desvelado el humorista mientras a Carme se le escapaba una risa nerviosa.

A ver qué es.

De momento, tiene el tamaño de mi cabeza.

Voy al hospital y os cuento.

Y, efectivamente, mi madre se ha enterado por la tele y se ha asustado. https://t.co/VD3utMMlul — Carme Chaparro 🌈 (@CarmeChaparro) 22 de octubre de 2021

Castelo ha querido dejar claro que no estaban bromeando: "Esto va totalmente en serio. Carme se acaba de romper la rodilla". "Esto lo hacéis para que me levante", ha dicho ella mientras intentaba mostrar el vendaje que se había puesto en la zona para aliviar el dolor: "Ya habéis asustado a mi madre, que no me ha dado tiempo de llamarla. Mamá, estoy bien, ahora voy al hospital".

Carme ha acudido a urgencias una vez finalizada la emisión de 'Los teloneros', tal y como ha contado en sus redes sociales. "A ver qué es. De momento, tiene el tamaño de mi cabeza. Voy al hospital y os cuento. Y, efectivamente, mi madre se ha enterado por la tele y se ha asustado", ha escrito en Twitter. Por el momento, no ha informado sobre la gravedad de su lesión.