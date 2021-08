José Mota acudió este jueves a 'Zapeando' para presentar su nueva película, 'García y García', y también para hablar de su labor como investigador de 'Mask Singer', labor que comparte junto a Javier Calvo, Javier Ambrossi y Paz Vega en la segunda edición. Dani Mateo preguntó al cómico curiosidades sobre el programa, como por ejemplo si alguna vez no había conocido a un famoso una vez desenmascarado.

Sorprendentemente o no, Mota confesó que sí que le había ocurrido: "Nos pasó a los cuatro", comenzó diciendo, haciéndolo extensible también a sus compañeros de programa. Sin embargo, el cómico acabó frenándose y prefirió no decir de quién se trataba: "No quiero decirlo", dijo entre risas, sin atreverse finalmente: "Así me invitáis la próxima vez a lo que lo cuente".

Pero Mota sí quiso dejar algo claro sobre las cávalas que hacen: "La gente que estamos de investigadores, que somos cuatro viejas del visillo realmente, intentamos agarrarnos a pistas que abren veinte caminos distintos".

Por otro lado, el humorista dio el nombre de la persona que tuvo clara desde un principio: Mel B. "Por las pistas intuía que tenía que ser una de las Spice Girls y lo adiviné por la curvatura de sus piernas". Dani Mateo respondió bromeando: "¿Tan fan eras?".