Los Nuevos chefs son auténtico producto local de proximidad, nunca mejor dicho, profesionales Km 0 ya que los dos nacieron en Mallorca y viven en la actualidad en Artá y Son Servera respectivamente. Se trata de la Chef Marga Brunet, la flamante nueva jefa de cocina de Pula y del Chef Bernat Reinés el segundo de a bordo. Forman un tándem muy bien avenido, son chefs creativos, con muchísimo talento y ganas de innovar. Ambos se conocen desde hace años y comparten vocación y currículum. Pertenecen ambos a una cantera de jóvenes curtidos en los mejores restaurantes del mundo, han vivido largas temporadas fuera de la isla, Marga ha residido en Barcelona formando parte de proyectos culinarios de altura como el de El Celler de Can Roca, o el cátering del Barça de entre otros, y Bernat ha aterrizado en Pula desde Madrid donde ha trabajado en Desencaja y en Palma en Clandestí en Koa y Ombú, los dos han vuelto a sus orígenes para dar lo mejor de sí mismos en su tierra. Un gran acierto de intuición la de Romeo Sala que no ha dudado en apostar por ellos. Disfrutamos de una cocina de altos vuelos en un menú degustación de 6 pases que es imposible que deje a nadie indiferente. Un derroche de talento gastronómico y creatividad elaborado con producto local de proximidad y cosechado en el huerto de la propia finca.

Comenzamos con las croquetas de ibérico, se funden en la boca sobre un lecho crujiente de cortezas, junto a la mini coca a la mallorquina con anchoa, componen los entrantes que dan comienzo al festival de sensaciones. El primero de los platos es una flor de calabacín cosechado esa misma mañana en el huerto de Pula relleno de bogavante macerado con aceite de pescado y miel, una explosión de sabores de mar muy bien equilibrado. Seguimos con un escabeche con encurtidos de atún rojo Balfegó elaborado con una materia prima extraordinaria. Los platos más consistentes del menú llegan con la presa ibérica a baja temperatura con aguacate y mostaza. Bernat es el especialista en el manejo del kamado, lo domina con destreza y consigue este punto delicioso de ahumado sutil que transforma las carnes en una obra de arte. Seguimos con otro homenaje al mediterráneo con un suquet de caproig con coquinas y beurre blanc. El plato estrella del menú sin duda es el magnífico conejo a la royal y lomo a la brasa con guisantes y pistacho. Un plato muy laborioso donde guisan la exquisita carne del conejo con relleno de foie, pasas y piñones en jugo de reducción de vino rancio. Una maestría de la cocina francesa que elaboran con gran talento. El postre no puede ser más original, fresas y flores con helado de ron aromatizado con cohiba en honor a Romeo Sala gran fumador de habanos. Un entorno de ensueño convierte la experiencia culinaria de Son Servera en inolvidable. No se lo pierdan. El precio por persona es de 39€. No se olviden de reservar!

Menú degustación

Cada semana presentan un menú diferente.

Es imprescindible reservarlo con antelación.

El menú degustación lo sirven los viernes sábados y domingos noche bajo demanda.

39€