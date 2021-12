Nuestra gran amiga y compañera, en Terra de Vins y Manjaria, Conxa Rosillo ha sido galardonada con el Manto Negro d’Argent, distición que otorga cada año la DO Binissalem.

El pasado sábado día 4 tuvo lugar en la Bodega Jaume de Puntiró de Santa Maria del Camí, la ceremonia de entrega de los Manto Negro d’Argent de este año. Los galardonado fueron la periodista Conxa Rosillo y el Ingeniero Técnico Agrícola Joan Rallo.

La DO Binissalem un año más a entregado los premios Manto Negro d’Argent en su séptima edición. El acto fue entrañable, se notaba que los galardonados eran muy queridos por el público asistente. Estos galardones recompensan la labor profesional de los premiados en defensa del sector vitivinícola mallorquín. Iniciativas como ésta dinamizan el sector. Un sector que ha padecido mucho con la pandemia de Covid-19 y que necesita volver a despegar.

Los galardones Manto Negro d’Argent fueron creados por el Consell Regular de la DO Binissalem el año 2015 con motivo del 25 aniversario de la DO, con el objetivo de reconocer a personas o entidades por su dedicación al mundo de la viticultura, el vino y su cultura o a personas destacadas de la gastronomía, cultura, deportes, ciencia… con alguna vinculación con el territorio. El premio es una insignia de plata, en forma de racimo que simboliza al Manto negro, variedad principal de la DO Binissalem.