Pruno 2019

Bodegas Finca Villacreces | DO Ribera del Duero| Tempranillo y Cabernet Sauvignon| P.V.P. Lata Magnum 27’80€

El hombre, la flora y la fauna protagonizaron las anteriores añadas del tinto Pruno, elaborado por la bodega Finca Villacreces (Quintanilla de Onésimo). Su añada 2019, con marchamo ecológico, incluida en la serie ‘los secretos de Villacreces’, dedica su edición especial, con botella magnum, al río Duero, ya que una de sus viñas se sitúa junto a unos sus meandros. Parcela de origen de las uvas Tempranillo (90%) y Cabernet Sauvignon (10%) que crearon este tinto. Pasó un año en barricas francesas, siguiendo un reposo en botella. Parte de sus sabores y aromas los aporta la naturaleza y el microclima, especiales, presentes en ese lugar. Tiene un buen final en boca.

Marqués de Peñamonte. Colección Privada 2016

Bodegas Torreduero S.A. | DO Toro | Tinta de Toro | P.V.P. 16’95/ 20’50€

De viñedos venerables, situados en Zamora, procedían los racimos de la variedad Tinta de Toro utilizados en el tinto Marqués de Peñamonte Colección Privada 2016, de las bodegas Torreduero, del grupo Bodegas Riojanas. Se utilizaron para su crianza barricas de roble USA, madurando un año, siguiendo ocho meses más en madera francesa. Robles que aportaron a este vino tan particular, suaves notas tostadas. Su estabilización fue de forma natural. Se le aprecia gran estructura en el paladar, con alta expresión de uva madura y taninos de recia estructura. Muestra un rojo picota cubierto, con ribetes granates. Es tan genuino como elegante. Con largo y grato retrogusto.

Geol 2017

DO Costers del Segre | Cariñena, Cabernet Sauvignon y Merlot | P.V.P. 18’65/20’90€

Tomás Cusiné, un auténtico mago enológico, es considerado como impulsor de los vinos de la DEO Costers del Segre al nivel que se merecían, tanto por su novedad como por su personalidad. Uno de sus vinos más seductores y personales de su diseñador, es el Geol, elaborado con uvas de las viñas más viejas de su finca de Vilosell, situada en las estribaciones montañosas de Prades. Las variedades elegidas para el GEO, en su añada 2017, fueron Cariñena, Cabernet Sauvignon y Merlot. Su crianza se realizó en barricas de 600 litros, francesas. Muestra un tono rojo intenso. Hay madera suave en sus aromas. A su paso por el paladar muestra elegancia, amplitud y potencia.

Tinto 2017

Tinto 2017 | Bodega Son Juliana | Vi de la Terra de Mallorca | Manto Negro | P.V.P. 16’70/ 19’90€

El germano apasionado por la naturaleza, a la vez que ingeniero de robótica de precisión, Günther Zimmer, adquirió hace 15 años la finca Ses Alquiries, en Santa Eugenia, a la que llamó Son Juliana. Su objetivo era tener su propia viña y crear una bodega, con diseño de ‘chateau’, qué materializó en el 2016, con su primera vendimia, con Rafael Montero, ingeniero agrónomo, como responsable de la finca. Viento y sol son elementos naturales energéticos que mandan en Son Juliana. Hoy nos fijamos en Tinto 2017, mono varietal de Manto Negro. Realizó una crianza en barricas francesas, de 8 meses. Muestra capa intensa. Emite aromas del bosque. Tiene buena estructura y garra.

Blanco Terna 2019

Finca Son Vinater | Vi de la Terra de Mallorca | Giró Ros y Prensal | P.V.P. 19/ 21€

Conseguir un vino blanco utilizando métodos del pasado, pero sin dejar de lado la tecnología actual, es la base de la elaboración del vino Terna 2019. Conseguido uniendo las variedades Giró Ros y Prensa, de la finca Son Vinater (Felanitx). Su elaboración se realizó en la bodega de Bárbara Mesquida, en Porreres. Fermentó con los hollejos en depósito, pasando posteriormente a madurar en huevos de hormigón. No se filtró, ni clarificó, y no contiene sulfitos. Ambas variedades de uva aportan diferentes matices, en donde aromas golosos contrastan con matices secos en el paladar, no faltando notas florales. Un tono anaranjado le domina. Emite expresividad.