Si hi ha un plat dolç senzill i celebrat és el flam, que a més d’ous i sucre, sol utilitzar la llet, sovint enriquida amb clovella de llimona i canyella. Quin és l’origen del flam? Els receptaris antics de cuina atribueixen la procedència a la cuina francesa; per altra banda, el Diccionari Alcover-Moll afirma que la paraula prové de flaó, que segons Coromines ja apareix a Llull. Tot i això, altres estudis afirmen que segles aC, fenicis, grecs i romans preparaven un pastís molt semblant i que a l’Edat Mitjana es va començar a preparar amb sucre i caramel, tal com el coneixem a l’actualitat.

Ingredients i preparació Ingredients: 6 ous (blanc i rovell)

Un tassó gran de suc de taronja natural

Sucre

Aigua

Sucre cremat. Preparació: Devem la recepta, summament senzilla, a l’amabilitat de Catalina Ballester Vanrell (Algaida, 1943), qui l’havia après d’uns apunts de cuina del seu oncle prevere Joan Mulet i Mulet (Algaida, 1890-1965).

Separarem els blancs del vermells.

Mesclant-hi un poc de sucre, pujarem els blancs fins que estiguin a punt de neu.

També batrem –ben batuts– els vermells amb sucre suficient.

Mesclarem un tassó de suc de taronja acabat d’esprémer.

Hi mesclarem els blancs d’ou i hi afegirem el sucre necessari perquè el gust sigui dolcet.

Mentre, prepararem el sucre cremat (caramel). Posarem una paella al foc amb uns 100 grams de sucre i dues o tres cullerades d’aigua.

Esperarem que es fongui el sucre, poc a poc, remenant amb una cullera de fusta; quan el caramel hagi pres el color marró (hem de malavejar que no es cremi, perquè en lloc de dolç seria amargant), el posarem al fons de les flameres.

Tot seguit hi abocarem la mescla feta d’ou, sucre i suc de taronja i courem els flams al bany maria, uns 50 minuts a 170°.

Més antigament, Mn. Joan Mulet recomanava que els flams, mentre es coïen al bany maria, tenguessin també foc de la part de dalt; amb un tambor de caliu o una tapadora igualment amb caliu, fins que quallàs.

Una vegada han refredat, és convenient tenir-los d’un dia per l’altre dins el frigorífic; d’aquesta manera s’obté una textura cremosa i gelatinosa.

Els flams que utilitzen fruites en comptes de llet, són especialment recomanables per a les persones que tenguin intolerància a la lactosa.

És convenient desemmotllar-los abans de treure’ls a la taula.