Un dels plats pobres més celebrats –quan hom en va endarrer–, és el de fideus (o arròs) de roter, autèntic paradigma de la cuina més senzilla i pobra d’elements de la pagesia de Mallorca. Alguna cosa ens diu que el plat de fideus secs de roter no és un plat fet a la rota, sinó més aviat a casa del roter o en una altra casa pagesa, ja que algun ingredient i qualque passa en la seva elaboració i cocció, difícilment es farien en la caseta d’un roter, un home que conreava, de sol a sol, la terra guanyada a la garriga i no disposava de temps per a petits detalls.

Ingredients: Fideus gruixats

Ceba

Tomàtiga

Julivert

Alls

Formatge ratllat

Oli

Aigua

Sal

Pebre bo Preparació: Prèviament, bullirem els fideus amb aigua abundant i una grapada de sal, el temps necessari o que marqui el fabricant. ►Quan les hem cuit, trets de l’olla i escolat, les tallarem; que no siguin més llargs de dos o tres dits. ►Iniciarem, dins un calderó o recipient semblant, un sofregit de ceba abundant, picada ben fina. ►Quan comenci a ser quasi cuita hi afegirem tomàtiga, pelada i picada en proporció a la ceba, però igualment abundant. ►Pocs minuts després, mentre es cou la tomàtiga, hi afegirem una bona picada d’all i julivert i ho mesclarem i sofregirem tot junt. ►Quan considerem que la salseta està el seu punt (la quantitat dependrà del nostre gust), abocarem els fideus dins el calderó i els girarem uns minuts fins que hagin pres el gustet de la salsa. Rectificarem de sal i pebre bo. ►Podem servir aquest plat vegetarià amb formatge vell ratllat. ►Devem la recepta a Joana Galmés Duran, de Son Real (Manacor, 1925-2003), una cuinera que coneixia els entrellats de la cuina pagesa mallorquina. Amb el nom de ‘fideus secs de pobre’, Aina Marroig Vives (Mossa, Escorca, 1920- Caimari, 2010) preparava igualment uns fideus secs, una mica diferents. Per fer-los, utilitzarem fideus, xulla dessalada, cuixot, ceba, tomàtiga, oli, aigua i sal. ►Sofregirem en oli els talladons petits de xulla dessalada i cuixot de la part del greix. Quan siguin cuits, hi afegirem ceba abundant; minuts després, molta tomàtiga capolada. Ho salarem (tenint en compte la sal aportada per la xulla). ►Quan la salsa estigui a punt, hi abocarem els fideus, bullits i tallats; ho girarem una estona, mesclant-ho tot bé.