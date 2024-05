La cranca mallorquina era poc valorada a la primera part del segle XX. Un pescador, Mateu Pasqual Soler, Caramany (Manacor, 1920- Portocristo, 2005) afirmava que a la barca de bou on treballava, aprofitaven les cranques per fer un arròs, uns fideus o unes sopes, "però hi havia pescadors, sobretot els de barca més petita, que pegaven un cop de massa a les cranques i les tornaven a la mar, dient que els espenyaven les xarxes; però quan don Joan Servera (el propietari de les Coves del Drac) ens oferí tres duros per cranca, deixàrem de tirar-les, ja que amb això teníem pels mals vicis".

Ingredients i preparació Ingredients de la versió més austera que es feia dins la barca: Sopes

Cranques

Ceba

Tomàtiga

Alls

Oli

Aigua (o brou de peix)

I sal Opcionals: Grells

Pèsols

Espinacs

Julivert... Preparació: La recepta, senzilla com correspon a un plat fet dins una barca, la devem a un pescador llegendari del Port de Pollença, Josep Borràs Aloy, Gerrer (Port de Pollença, 1914-2013). Josep assegurava que sempre eren millors -molt més gustoses- les cranques femelles. Dins una greixonera amb un bon raig d’oli, hi courem uns quants alls aixafats i una ceba tallucada.

Al cap d’uns minuts hi afegirem tomàtiga de ramellet trossejada.

En tenir el sofregit gairebé cuit, hi afegirem les cranques femelles trossejades. Per què les femelles són millors? «Perquè sovint estaven ovades i això aportava un gust molt bo i molt especial», deia el pescador.

A continuació introduirem el brou de peix o aigua i ho posarem bé de sal. Deixarem que el brou doni un bull perquè prengui el gust de la cranca.

Minuts després, posarem les sopes dins plats individuals o en una greixonera i les escaldarem. «Una vegada escaldades les sopes, hi escampàvem una picada d’all; no hi posàvem julivert, perquè dins la barca no en teníem».

A terra, la versió pot ser molt diferent si tenim a l’abast altres hortalisses.

Farem el sofregit amb un bon manat de grells en comptes de ceba i, després de la tomàtiga, hi podem afegir un manat d’espinacs trossejats i una grapada de pèsols.

Poc abans d’abocar-hi el brou, hi afegirem un petit manat de julivert i la resta, exactament igual que la recepta de la barca.

La cranca illenca va patir una sobrepesca tan intensa a partir dels anys setanta, que l’espècie es troba en situació crítica.