Quin és l’origen i l’autor de l’arrebossat? Les fonts històriques no ho deixen clar, però diuen que a l’imperi bizantí ja es coneixia la tècnica d’empanar carn (amb farina, ou i pa ratllat), però que aquesta no es fregia; l’arrebossat primigeni va passar al món àrab i d’aquí a l’Europa occidental. Però no va ser fins al segle XVI que un cuiner d’alts comandaments eclesiàstics –on sempre s’hi ha trobat gent tocada de bon gust per a la menjua– va descobrir que els aliments arrebossats, si es fregien, guanyaven en sabor i, especialment la carn, resultava molt més tendra i mengívola.

Ingredients: Depenent de la tècnica utilitzada, un o diversos d’aquests elements:

Farina

Ous

Pa ratllat o galeta

Llet

Llevat ràpid

Espècies grogues

Herbes aromàtiques

Cervesa, aigua, oli per fregir... Preparació: Antònia Vives Melis (Son Carrió, 1940-Manacor, 2022) preparava els arrebossats de verdures submergint els ingredients dins una pasta feta amb ous, llet, farina, espècies grogues –per donar coloret– i sal.

La pasta –deia– ha de ser clara, però no ha de caure i s’ha d’enganxar a la verdura, quasi tota bullida prèviament.

Quina verdura? La del temps: brots de colflori, carxofes tallades en grells, espàrecs, grells, xampinyons, bastonets de pastanaga, xítxeros amb clovella, tronxos de bleda, etc.

Una vegada els ingredients estaran ben amarats amb la massa, els fregirem en oli abundant i calent. Posteriorment, per tal de fer-los perdre l’excés d’oli, els posarem damunt paper de cuina.

L’ideal és servir l’arrebossat amb qualque salsa casolana –maionesa o allioli, per exemple–, però també es pot recórrer a salses foranes com la tàrtara o la de iogurt (iogurt, suc de llimona, sal, pebre bo i all) i altres.

Molt sovint els arrebossats de verdures es mengen sols, però són una magnífica guarnició.

Segons el diccionari Alcover-Moll, arrebossar és cobrir un menjar amb una capa d’ou i pa ratllat, i segons el diccionari de l’IEC, és cobrir un ingredient amb una capa d’ou batut i farina, pa ratllat o farina de galeta, abans de fregir-lo.

Hi ha moltes més tècniques d’arrebossar: elements passats només per farina (peix i calamars), a la romana (farina i ou), empanat (ou i pa ratllat), la tempura, mesclar-hi herbes aromàtiques, blat de moro, cervesa..

En tots els casos, un dels secrets primordials és que la verdura bullida cruegi una mica.