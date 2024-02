Es diu que les mantegades (o mantegats), provenen de la cuina andalusa del segle XVI i més en concret, de la població d’Antequera, on es troba actualment una notable indústria dedicada a elaborar mantegades i polvorons. Malgrat això, a la biblioteca episcopal de Klagenfurt (Àustria) es troba un manuscrit de medicina del segle XIV -en català- que parla de les mantegades, fetes amb greix i farina. Ara i aquí, el producte es basa en tres productes ben illencs: les ametlles, el saïm i la farina. La mantegada no és només nadalenca; no era estrany dur-ne a beneir el dia de sant Blai, el 3 de febrer.

Ingredients: Quinze unces de farina torrada, 6 unces d’ametlles, mitja unça d’avellanes, mitja unça de pinyons, 9 unces de sucre i 6 unces de saïm. Una unça és equivalent a 1/12 part d’una lliura (400 grams). Preparació: Devem la recepta a Maria Obrador Vaquer, Pollença (Felanitx, 1941).

Torrarem les ametlles (uns 200 g), les avellanes (uns 16/17 g) i els pinyons.

En esser cuits, ho capolarem, per tal que quedi molt finet.

Tot seguit mesclarem els bessons capolats amb la farina (uns 500 g) que haurem torrat damunt una llauna, a una temperatura suau (150° durant 25 minuts). Es tracta més d’eixugar la farina que de torrar-la, assegura el mestre pastisser Joan Segura Miró (Muro, 1943).

Reblanirem el saïm fora del frigorífic.

Una vegada tot estigui ben integrat, hi afegirem el saïm (uns 200 g) i el sucre (uns 200 g).

Treballarem bé la pasta, ja que ha de quedar molt fina.

Estendrem la pasta, amb un gruix d’1 cm, aproximadament, i amb l’ajuda d’un motlle cilíndric (un pot de llauna o de vidre, o un tassó), les anirem tallant i posant damunt una llauna de forn.

Les courem (depenent de la potència del forn) entre 15 i 20 minuts. L’ideal és coure-les a foc molt suau (uns 160°), al llarg d’uns 30 minuts. Tot seguit ensalgarem les mantegades amb sucre fi.

La mateixa Maria Obrador ens va aportar una altra recepta de mantegades, on s’aprofiten els raïssons, que reemplacen el saïm. Resulten delicioses.

Es fan amb 400 g de farina fluixa, 200 g de sucre i 200 g de raïssons, que substitueixen les ametlles i altres bessons. Més senzilla, impossible.

Es couen més fàcilment que les anteriors; amb pocs minuts són cuites.