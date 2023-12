Novell 2023 (negre i rosat), Jaume de Puntiró: Vi jove, sake japonès i concert de Nadal

Enguany, el celler Jaume de Puntiró ha elaborat dos vins novells: un de negre i un de rosat. Tots dos estan fets amb raïm de la varietat autòctona mantonegro, que els germans Bernat i Pere Calafat cultiven a la vinya de Can Pau, a Santa Maria del Camí.

Per fer el vi negre, varen fer una selecció dels raïms més madurs. Després, el raïm s’esgrana (es lleva la rapa, que és la part llenyosa del raïm), i els grans i el most es posen dins un dipòsit d’acer inoxidable a 17 graus. Posteriorment, fermenta, a devers 20 graus i es fan diversos remuntatges diaris per fer una extracció de color. Després, a final de novembre, s’embotella, de manera que el vi conserva tota la frescor i el color violaci. Pel que fa al rosat, que és d’una verema més tardana. Quan el raïm arriba al celler, es premsa lentament, així, té un color de pell de ceba. Després, passa a un dipòsit isotèrmic, on es refreda a 8 graus i s’impedeix la fermentació durant set dies. A continuació, es fa un desfangat i s’aconsegueix que el most quedi clar. Pere Calafat explica que «amb això aconseguim que fermenti sense impureses i que tengui una capacitat aromàtica molt elevada, amb una fermentació a 16 graus. Després, el vi es refreda, es filtra i s’embotella».

Tots dos són vins molt frescos, que es varen encetar amb motiu de Festa del Vi Novell de Santa Maria del Camí. Es tracta de l’única localitat de tot Mallorca que té una cita centrada en el vi novell (també dit ‘jove’), que és el primer que surt al mercat el mateix any que s’ha veremat. Gràcies a aquesta celebració i a la bona feina que fan els set cellers d’aquest poble (Son Crespí, Angel, Sebastià Pastor, Macià Batle, Ramanyà, 7103 i Jaume de Puntiró) i el suport de l’Ajuntament, Santa Maria i el seu vi s’han posicionat com un espai de referència vitivinícola cada cop més reconegut.

El vi novell també és important a altres zones, per exemple, a Catalunya, al poble del Masroig, al Priorat, que l’any 2019 es va agermanar amb Santa Maria del Camí. També se celebra aquesta festa a Barcelona, on fa anys que els cellers de Santa Maria del Camí hi participen. Un altre lloc on és rellevant el vi jove és a Borgonya, a la regió de Beaujolais. Calafat explica que la festa del vi novell fa poc més 50 anys que s’hi celebra i que és el 15 de novembre. Aquest dia, a la mitjanit, la bota comença a rajar vi i, arreu del món, es comença a vendre aquest vi jove. «Ens duen molt d’avantatge en la implantació comercial. Per exemple, als Estats Units d’Amèrica és típic celebrar el Dia d’Acció de gràcies amb vi negre novell de Beaujolais», apunta Calafat. Una de les accions que els cellers de Santa Maria volen fer properament és continuar l’agermanament amb altres indrets, com ara l’Alguer, amb qui compartim llengua i cultura. Calafat explica que tampoc no descarten fer-lo amb els productors de sake del Japó: «Si aquí posam un brot de pi per indicar on es ven el vi novell, allà, al mes d’abril, pengen boles de cedre per indicar que el sake nou ja està fet».

Tornant al vi novell de Jaume de Puntiró, dia 22 de desembre, a les 20 h, el podeu tastar amb el concert de Nadal que s’ha organitzat al celler. Hi actuaran la glosadora Cati Eva Canyelles i els músics Delfí Mulet i Victorí Planells. Preu: 12 €. Inscripcions al 606 429 023