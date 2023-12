El congelador es una de las herramientas que más nos gusta. Durante la semana el tiempo que tenemos para cocinarnos de forma elaborada dos veces al día es muy escaso. Por eso, una buena planificación de menú semanal hace que podamos usar el congelador para las comidas que queramos consumir durante la semana.

A pesar de esto, debemos tener en cuenta que algunos alimentos no se pueden permitir ser congelados o bien porque se estropean o, por el contrario, no vuelven a tener la misma textura y el ingrediente pierde mucho.Hay alimentos que no pueden congelarse. Su sabor o textura podría cambiar e incluso causar problemas de salud en caso de comerlo.