El plat més celebrat de llampuga, a Mallorca, és amb pebres; un plat una mica feixuc si tot està fregit. Resulta molt més sana la versió que reuneix els mateixos ingredients, torrats al caliu o a la planxa; a més de saludable (cal tenir en compte els beneficis del peix blau i les propietats dels pebrots), el plat resulta d’allò més mengívol. La llampuga es consumeix a l’illa des de segles enrere: hi ha constància de la seva pesca al segle XIV. Els pebres varen ser duts d’Amèrica i molt aviat entraren a formar part de l’alimentació dels mallorquins; molt més que la tomàtiga o la patata.

Ingredients:

Llampuga, pebres vermells, julivert, all, oli, llimona i sal

Preparació:

Si podem preparar el plat al caliu, seria l’ideal; si no, es pot preparar perfectament a la planxa.

Netejarem els pebres vermells ben carnosos; els eixugarem, els untarem lleugerament amb oli i els torrarem per tots els costats fins que es reblaneixin i permetin pelar-los.

Perquè es pelin amb facilitat, quan els retirem del caliu o planxa, els introduirem dins una olla o un recipient que es pugui tancar. Quan hagin refredat, es pelaran sense problemes, en farem trinxes i n’eliminarem tots els cremallons i llavoretes.

Tremparem les trinxes de pebre amb oli, sal i una picada fina d’all i julivert i deixarem una petita quantitat de picada per al peix.

Després de netejar la llampuga i haver-ne eliminat les aletes i les espines de l’esquena i de la panxa, la tallarem en rodanxes d’un dit de gruixa, aproximadament.

Untarem molt lleugerament les rodanxes amb oli i les posarem o bé damunt una graella al foc de llenya o de carbó o bé damunt una planxa, quan sigui ben calenta.

Courem les tallades pels dos costats, més aviat a foc suau, perquè interessa que es cogui l’interior, fins a l’espina central.

Sucarem unes gotes de llimona per damunt les tallades del peix i les salarem. Les regarem amb un raig d’oli, i per damunt hi escamparem (amb coneixement) part de la picada d’all i julivert.

Dins els plats individuals o dins una palangana, hi farem un llit amb els pebres torrats i per damunt hi posarem les tallades de llampuga.Devem la recepta a un antic pescador de sa Colònia de Sant Jordi, Pere Pasqual Vidal, Pere Joan (1942).