Han arribat els primers bolets, encara que de manera tímida. La temporada a Mallorca es presenta de manera incerta, ja que les pluges, a la majoria d’indrets, són encara insuficients. Un dels bolets que es pot collir a la nostra illa és el picornell, d’una aroma especial que el fa especialment desitjable en guisats, fregits, arrossos i pastes. La major part de les varietats del picornell són grogues, en forma de trompeta. Netejar-los no és fàcil perquè sovint tenen terra entre les làmines; per això, es poden passar per aigua freda i eixugar-los bé després. Aportaran un sabor i una essència especial.

Ingredients per a 4 persones: 320 g de fideus prims (o al gust)

400 g de bolets boscans (preferentment, picornells o esclata-sangs)

1 ceba petita i 2 alls

2 tomàtigues de ramellet

Brou de gallina concentrat

Oli verge

Sal i pebre bo Preparació: Abans de començar a coure els fideus, prepararem un brou concentrat de carn. Dins aigua suficient, quan bulli, hi introduirem mitja gallina. Hi podem afegir 1 os de vedella o 1 carcassa de pollastre. Ho farem bullir a foc mitjà. Anirem desescumant.

Passada una hora, hi afegirem 1 ceba, 1 pastanaga, 1 tomàtiga i mig porro. Salpebrarem. Ho courem a foc moderat 1 hora més; el brou ha de reduir poc a poc. El colarem i si deixam que refredi, el podrem desengreixar.

Netejarem els bolets; si són petits, els deixarem sencers.

Sofregirem dins una paella amb oli verge, a foc moderat, la ceba i els alls, ben picats.

Quan la ceba comenci a transparentar, hi incorporarem les tomàtigues capolades. Ho anirem girant i uns 2/3 minuts després hi afegirem els bolets, perquè prenguin el gust del sofregit, a foc molt suau i desprenguin el seu saborino.

Al cap d’uns 8/10 minuts, hi afegirem el fideus, que també sofregirem, rossejant-los al llarg d’uns 2/3 minuts.

Hi abocarem aleshores el brou de gallina ben calent i courem els fideus fins que la pasta hagi pres el brou per complet. Remenarem espesses vegades perquè els fideus es vagin torrant.

Si disposàssim d’un forn amb capacitat per al recipient, podríem gratinar la paella 2 minuts; en cas contrari, ho acabarem de coure al foc.

Podem servir els fideus amb un allioli molt suau, fet amb mig all, un ou sencer, oli, unes gotes de llimona i sal.