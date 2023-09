Potser podem pensar que els llegums es consumeixen tan sols a l’hivern, en guisats (sovint greixosos), a excepció de l’escudella fresca, que no es menja freda, sinó calenta. Però no és així: quasi tots els llegums ofereixen possibilitats diverses per convertir-se en plats d’estiu ben mengívols. A més dels nutrients saludables i propietats del llegum que tant recomanen dietistes i metges, cal aprofitar el temps de l’estiu per a consumir conjuntament amb els llegums, les hortalisses que es troben en el seu apogeu, com les tomàtigues.

Ingredients: 400 g de ciurons secs, 10 tomàtigues de ramellet (o d’altres varietats), 1 all, julivert, llorer, oli, aigua, carbonat, pebre bo i sal. Preparació: El dia abans deixarem els ciurons en aigua, per tal que s’hidratin i reblaneixin. Posarem tres vegades més d’aigua que de ciurons. Hi afegirem una culleradeta de carbonat. Han d’estar en remull almenys 12 hores.

L’endemà, escolarem i rentarem els ciurons.

Posarem aigua abundant dins una olla al foc amb 1 fulla de llorer. De seguida que comenci a bullir hi introduirem els ciurons.

Mentre, damunt una planxa torrarem les tomàtigues, rentades i una mica untades amb oli a foc molt moderat. Les haurem d’anar girant perquè es torrin de manera uniforme. Una vegada siguin cuites, les pelarem i eliminarem solament la part cremada de la pell; les capolarem amb el xinès de forat més ample, perquè no cal que la salsa resultant sigui massa fina. La reservarem.

Bullirem els ciurons amb foc fort i anirem eliminant la sabonera que produeixin; després del foc intens, al cap de 7 o 8 minuts, ja els bullirem a foc molt moderat perquè d’aquesta manera no es pelaran tant i a més, quedaran tendres. Els courem aproximadament una hora i mitja, amb l’olla tapada; el temps depèn de la varietat dels ciurons.

Quan siguin cuits, els colarem i reservarem.

Tremparem la salsa de tomàtiga amb oli d’oliva, sal, pebre bo i una picada fina d’all i julivert.

Introduirem els ciurons dins la salsa i els amerarem de la tomàtiga torrada. Els tastarem i corregirem de sal i de la resta d’ingredients. Els podem servir freds, tebis o calents.

També podem utilitzar ciurons de pot o bullir-los en una olla ràpida entre 15 i 20 minuts.