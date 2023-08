El treball a les rotes era dur, estiu i hivern; els roters necessitaven menjar calent perquè no era suficient el pa a taleca. Hi havia dos tipus de rotes: les terres que havien estat guanyades a la garriga i s’havien començat a conrar, i els trossos de terra que el seu propietari no podia cultivar i que cedia a un conrador, qui havia de pagar una part convinguda de tot el que s’hi collia. El tros era de terra prima, no gaire gros i allunyat de les cases de la possessió. El roter solia tenir el més imprescindible dins la caseta per guisar-se els fideus. Un plat ràpid i fàcil.

Ingredients: Els imprescindibles són: fideus, ceba, tomàtiga, alls, patates i sal.

Quan era possible hi afegien dues fulles de col, mongetes, un poc de sobrassada i caragoles que es trobaven mentre es conreava la rota. Substituint l’oli o el saïm es podien utilitzar talladons de xulla. Preparació: No hi ha una recepta fixa, sinó que cada roter feia els fideus així com podia amb els mitjans que tenia a l’abast.

Començarem posant oli o saïm dins una olla per iniciar el sofregit. En alguns casos, per estalviar l’oli i donar més categoria el plat, s’utilitzaven talladons de xulla, que aportaven el greix necessari per fer el sofregit. Hi afegirem un o dos alls estavellats.

Hi afegirem la ceba tallada fineta. Pocs minuts després, hi agregarem la tomàtiga de ramellet picada.

Quan la salsa del sofregit comença a fer-se, hi afegirem patates tallades fines (s’han de coure aviat) que han de donar cos i espessir el brou. Si en tenguéssim, també hi posarem una o dues fulles de col tendres, tallades molt finetes i un poc de sobrassada. Sovint els roters hi posaven una cotna de camallot.

Dues remenades a tot plegat i ja hi podrem abocar l’aigua necessària. Si el roter havia agafat algunes caragoles a la seca, també les hi posava. No serien cuites a l’hora de menjar els fideus, però almenys aportarien el perfum de les herbes per on havien pasturat. Les caragoles s’hi han d’introduir en fred, abans que l’aigua aixequi el bull.

Si el roter disposava de mongetes tendres, fet poc habitual, era el moment d’agregar-les.

Mitja hora després ja es podien tirar els fideus, corregint de sal i pebre bo.

Devem a la recepta a Antònia Tugores Mestre, Roja (Ariany, 1929).