Sovint qualificam com agredolços plats que combinen els sabors dolç i salat, quan s’haurien d’aplicar només a gusts agres o àcids. Plats salats amb un toc de dolçor n’hi ha a tots els indrets de la nostra cuina: des de les farinetes amb sucre, al trempó amb albercocs, passant per coques de pebres torrats amb la pasta dolça o amb sucre, panades de pasta dolça i de xot i cabell d’àngel, aguiats amb prunes, peres i fruits secs diversos, la sobrassada amb sucre o amb mel i fins i tot un escabetx dolç, aportat per Maria Rayó Bibiloni de Son Bernadàs, Orient (Alaró, 1928-Orient, 2006).

Ingredients: Sopes, albercocs, grells o cebes tendres, julivert, pebres verds, patates, tomàtigues de ramellet, alls, oli o saïm, aigua, sal, pebre bo i pebre bord. Preparació: Dins una greixonera de fang, amb una cullerotada de saïm o un bon raig d’oli hi sofregirem uns alls estavellats i tot seguit grells o cebes tendres, tot ben picat.

Moments després hi afegirem uns quants pebres verds tendres, esbocinats amb la mà i un manadet de julivert. Ho remenarem bé i salpebrarem.

Uns minuts més tard hi afegirem unes tomàtigues de ramellet (no cal mirar massa prim) pelades i picades.

Tot seguit, dins la salseta que s’haurà format, hi agregarem dues o tres patates mitjanceres tallades a cantons i les remenarem dos o tres minuts.

Hi abocarem l’aigua necessària per a coure el sofregit, les patates i després, poder xopar les sopes. Hi afegirem una cullerada de pebre bord.

Quan la patata hagi bullit i sigui quasi cuita, hi incorporarem uns quants albercocs (dos o tres per cap) xapats per la meitat.

Posarem les sopes dins els plats individuals, tastarem el brou i si cal i rectificarem de sal i pebre bo. Repartirem el brou, juntament amb les hortalisses i els albercocs. El plat ha de resultar una mica brouós.

En realitat, el plat és força semblant a les sopes d’era, tan sols amb la diferència del toc dolcenc de la fruita, que en aquestes setmanes de juny arribarà al seu apogeu.

Altres receptes de sopes d’estiu o sopes d’era hi afegeixen pebre vermell, mongetes (si n’hi ha) i un dels productes estrella de l’estiu, albergínia.

Devem aquesta recepta a Esperança Bestard Mas (Sóller, 1947). Havia après el plat de la padrina materna.