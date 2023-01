Les burballes són definides pel Diccionari CVB (Alcover-Moll) com a pasta per a sopa, a manera de fideus plans. La pasta en general, juntament amb l’arròs, és fonamental i tradicional en l’alimentació dels pobles que conformen l’arc mediterrani. Hi ha teories –peregrines– que asseguren que les burballes són un invent mallorquí. Allò cert és que dins la nostra cuina es fan plats veritablement gloriosos amb aquesta pasta, que sortosament encara es fabrica a Porreres, amb una textura i qualitat ben diferent de la que arriba d’Itàlia o d’Àsia, on ja es preparava fa milers d’anys.

Ingredients: Burballes (70/100g per cap)

Una sípia, gambes o escamarlans

Brou de peix (o aigua)

Ceba

Tomàtiga

Pebre verd

Alls

Patata, (pèsols, mongetes, carxofes...),

Julivert, oli i sal. Per al brou: Peix de sopa

Caps de peix

Gerret

Porro o ceba

Tomàtiga

Pastanaga

Alls

Julivert

Api

Fonoll

Aigua

Sal Preparació: Elaborarem el brou dins una olla gran; com més concentrat surti, millor serà.

Hi posarem un raig d’oli i ofegarem les verdures ben picades. Hi afegirem el peix (caps, espines, etc. així com crancs i altres mol·luscs o les seves pells i caps). Ho remourem, hi afegirem aigua, sal i uns brots de fonoll i de julivert, així com mitja fulla de llorer. Quan comenci a bullir l’escumarem i el farem bullir uns 20 minuts. El colarem.

Dins una casserola o greixonera, tan sols amb unes gotes d’oli, courem la sèpia trossejada, a poc foc. Quan s’hagi begut el suc que haurà amollat, hi afegirem oli.

Hi afegirem la ceba i l’all picat. Uns minuts després hi afegirem el pebre tallat fi.

Sofregirem 5 minuts més i agregarem la tomàtiga pelada i picada. Hi afegirem una patata grossa trossejada i la verdura del temps que ens agradi. Seguirem girant.

Introduirem el brou (uns 400 ml per cap). Deixarem que bulli uns 15 minuts.

Hi tirarem les burballes, una mica esclafades. Farem bullir uns minuts i hi afegirem els bocins de peix (sense espina) que no siguin gaire més grossos que una ametlla.

Poc després, quan les burballes siguin gairebé cuites, hi agregarem les gambes pelades (prescindibles). Corregirem de sal i escamparem julivert picat.

Dins una embarcació de pesca es feien menys subtileses, però el plat era igualment bo.