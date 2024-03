No es fácil encontrar nuevas películas que se adentren en los sueños de manera interesante, intentando ir más allá de la fuga puntual y apoyándose en algo más que el alarde estético. La película de Kristoffer Borgli ('Sick of myself') lo hace, definitivamente.

Sobre el vía crucis de un anodino profesor universitario (Nicolas Cage, magnífico) que empieza a aparecer en los sueños de los demás, 'Dream Scenario' es muy estimulante en su manera de cruzar lo real y lo onírico. Lo es por la originalidad de su punto de partida (y del giro que lo sucede). Lo es por la cantidad de ideas visuales que utiliza Borgli para contar las fugas del mundo real al de los sueños (y viceversa). Lo es por su trabajo con la narrativa y la forma de los sueños en sí, algunos extremadamente perturbadores. Y lo es porque le pone guasa al asunto. 'Dream Scenario' no es tan brillante, compleja y ambiciosa como las películas escritas o dirigidas por Charlie Kaufman, referencia más que evidente (de esta película y tantas otras), pero funciona en su representación de los laberintos de la mente. Funciona y tiene varios momentos brillantes. No funciona tan bien como alegoría sobre la gestión de la fama en el presente, sobre cómo se generan la personalidades famosas, el papel que desempeñan las redes sociales tanto para lanzarlas como para olvidarlas, o asuntos como la cultura de la cancelación. En ese territorio la película resulta más obvia, más fácil y previsible y no acaba de estar a la altura del dispositivo.