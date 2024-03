Da'Vine Joy Randolph (Filadelfia, Pensilvania, 1986) ha triunfado en todas las entregas de premios de la temporada y, como no podía ser de otra manera, también en los premios Oscar de este domingo 10 de marzo en Los Ángeles. Ganadora del galardón a mejor actriz de reparto por su papel de la cocinera Mary Lamb en 'Los que se quedan' -categoría en la que estaba nominada con las también reconocidas Danielle Brooks ('El color púrpura’), Emily Blunt (‘Oppenheimer’), America Ferrera (‘Barbie’) y Jodie Foster ('Nyad’)- hay quien cree que su nombre ha aparecido casi de repente en la industria del cine. Pero realmente la actriz lleva años centrada en hacer realidad su carrera en el complicado mundo de la interpretación.

"Nunca pensé que esta fuera a ser mi carrera, empecé cantando y mi madre me dijo que cruzara la calle y probara teatro. Gracias a mi madre por haberme animado, gracias a todas las personas que se han cruzado en el camino y me han ayudado", ha declarado la actriz al recibir el premio. "Ahora me doy cuenta de que tenía que ser yo misma. Gracias por verme tal y como soy", ha expuesto, reivindicando que fue "la única niña negra" en sus primeras clases de interpretación.

Ella ni siquiera quería ser actriz. La intérprete estudiaba para ser cantante de ópera, pero al no conseguir entrar en el conservatorio de la universidad de Yale, la joven se inscibió a teatro. Allí nació su gran pasión. Tras empaparse de los clásicos y descubrir un nuevo mundo, se mudó a Nueva York para perseguir su sueño. Entonces, tras un golpe de suerte, llegó la oportunidad de su vida. El primer gran papel de Randolph fue sobre el escenario, cuando interpretó a Oda Mae Brown en la producción de Broadway de 'Ghost: El musical' (2012). Por ese papel recibió una nominación a los premios Tony a mejor actriz de reparto en un musical.

Los papeles de su vida

La intérprete después apareció en populares series y películas como 'Selfie', 'This is Us' y 'The Angriest Man In Brooklyn'. Pero el reconocimiento internacional llegó de la mano de la película de Netflix 'Yo soy Dolemite', que coprotagonizó junto a Eddie Murphy. Este filme le abrió las puertas a producciones grandes, como 'Estados Unidos contra Billie Holiday', 'La ciudad perdida' y la serie de Selena Gomez en Disney+ 'Solo asesinatos en el edificio'.

También a 'Los que se quedan', que ya le ha valido el Globo de Oro, el Premio BAFTA, el SAG (Sindicato de Actores), el Critics Choice Award, y está nominada al premio de la Academia. De hecho, el director Alexander Payne había visto a la actriz en la película 'Yo soy Dolemite' y pensó que era perfecta para el papel de Mary. "A la hora de elegir actores para papeles dramáticos, me gusta contar con profesionales que tengan destreza cómica, porque son capaces de interpretar la emoción sin conferirle un aura deprimente. Los actores de comedia tienen un sentido del ritmo que mantiene las cosas vivas sin restar peso a las emociones. En 'Yo soy Dolemite', Da’Vine actúa de un modo tan convincente y es tan divertida que yo ya estaba predispuesto a elegirla. Cuando nos vimos cara a cara para el papel, me enamoró al instante", ha asegurado el director.

Película de Oscar

A pesar de que su nombre está en boca de todos últimamente, la actriz no piensa en premios. Después de llevarse el galardón en los BAFTA, Randolph confesó que para ella hacer cine va más allá de la interpretración y es "una forma de activismo". “La idea de estar en una pantalla y lo que todo eso representa cuando me ves, importa, y mucho. Y eso ya es ganar”, expresó. "Agradezco que lo vea mucha gente. ¿Que ahora conlleva un reconocimiento? Genial, gracias. Me siento bendecida por ello”, añadió.

'Los que se quedan' ha conseguido cinco nominaciones a los premios Oscar del próximo domingo 10 de marzo: mejor película, mejor actor (Paul Giamatti), mejor actriz de reparto (Da'Vine Joy Randolph), mejor guion original y mejor montaje.