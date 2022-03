Jessica Chastain ganó con 'Los ojos de Tammy Faye' el Oscar a mejor actriz protagonista en la 94 edición de estos premios y dejó a la española Penélope Cruz sin la estatuilla por su papel en 'Madres Paralelas' .

Además de a la intérprete española, la actriz californiana superó en el apartado de mejor actriz protagonista a Olivia Colman ('La hija oscura'); Nicole Kidman ('Being the Ricardos'), y Kristen Stewart ('Spencer').

Chastain dedicó gran parte de su discurso de ganadora y, por tanto de su premio, a las "personas que viven solas y sin esperanza", porque "el suicidio es un gran problema en Estados Unidos".

Una alocución que continuó refiriéndose a la comunidad LGTBIQ en "tiempos difíciles y de desolación", pues algunos -equivocadamente- "creen que estas personas no tienen espacio en la sociedad".

"Cuando veo eso, pienso en Tammy Faye (el personaje que le ha dado el Oscar) y cómo no se dejaba llevar por esos sentimientos, sino por la compasión", recalcó Chastain, antes de concluir que "debemos aceptarnos como somos y vivir sin miedo".

La intérprete se mimetizó con Faye en esta película que es un proyecto muy personal en el que interpreta a una telepredicadora evangelista popular en la década de los 70 y 80.

Dentro de lo impredecible que era prever la vencedora en esta categoría, Chastain se erigía como la única de las finalistas en liza que concitaba un cierto consenso de la crítica.

Chastain lideraba la carrera por esta disputada categoría después de ser galardonada por su interpretación en los premios del Sindicato de Actores (SAG Award, en inglés) y, recientemente, en los Critics Choice.

Esta era la tercera nominación para Chastain, tras optar a la estatuilla con con 'The Help' (2011) y 'Zero Dark Thirty' (2013).