La Inspección Técnica del Vehículo (ITV) es uno de los trámites más importantes para los vehículos y los conductores porque sin ella está prohibido circular.

Esta revisión supone un dolor de cabeza para muchos, sobre todo si el coche que se conduce ya es antiguo y no está en buenas condiciones.

Algunos optan por dejar pasar la fecha para evitar enfrentarse a ella, pero ¿qué pasaría si la guardia civil de Tráfico te pilla conduciendo un vehículo que no tiene la ITV en regla?

Sanciones económicas por no haber pasado la ITV

La ITV tiene como objetivo asegurarse de que los coches cumplen las condiciones mínimas de seguridad para minimizar el riesgo de accidentes por causas técnicas y para contribuir a la protección del medio ambiente. Por lo que, si el vehículo que conducimos no la pasa, podemos enfrentarnos a serias multas que pueden verse agravadas en el caso de tener un accidente.

Si se te pasa el tiempo especificado en el que tienes que llevar el coche a pasar la ITV, la sanción es de 200 euros.

En el caso de que el resultado haya sido negativo, es decir, que el coche tiene un fallo que supone un gran riesgo para la seguridad vial y que, por lo tanto, no puede abandonar la estación de la ITV si no es con una grúa, la multa asciende a 500 euros.

Si el resultado es desfavorable porque tiene defectos graves que afectan a la seguridad, el conductor solo podrá llevar el vehículo de la estación de la ITV al taller y de vuelta, en un plazo de dos meses. En este caso, si la guardia civil de tráfico te caza circulando con la ITV desfavorable, la multa es de 200 euros.

Y si el coche ha superado la ITV, pero no has puesto la pegatina en el parabrisas, también pueden ponerte una sanción de 80 euros.

La DGT ha informado que "si el vehículo no está circulando, no se emitirá ninguna multa a pesar de no haber pasado la ITV, tanto si el afectado está aparcado en un garaje como si está aparcado en la vía pública".

¿Qué ocurre si tenemos un accidente sin haber pasado la ITV?

Si estás conduciendo un vehículo con la ITV sin pasar o con un resultado desfavorable o negativo y tienes un accidente, pueden ocurrir varias cosas:

Si eres el responsable, el seguro se hará cargo de todo, a no ser que tengas una cláusula en la que figure que tú deberás asumir el coste de los daños.

Si el accidente ha sido provocado por un fallo mecánico del coche por no haber llevado a cabo los arreglos indicados en la inspección, la compañía de seguros no se hará cargo ni de la reparación ni de las indemnizaciones correspondientes.

Si es el otro conductor quien tiene la culpa, pero nosotros circulamos con la ITV caducada, recibiremos la indemnización correspondiente por los daños materiales y personales, pero podría recaernos igualmente una multa de entre 200 y 500 euros.

Lo más indicado es pasar la inspección en el plazo indicado, ya que, de lo contrario, podría suponer un gasto aún mayor que el de reparar el vehículo para pasar la ITV.