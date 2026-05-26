Autoridad Portuaria impulsa un modelo náutico que prima el retorno social, el deporte base y el acceso al mar

La Autoridad Portuaria de Baleares está cambiando su modelo de gestión de instalaciones náutico-deportivas. El objetivo es impulsar, en concursos y concesiones, la actividad deportiva, la formación, el acceso al mar, la sostenibilidad y el retorno ciudadano.

Puerto de Maó. / APB

Concursos con más deporte

Este nuevo modelo ya se refleja en algunos de los puertos de Baleares. En Maó, la APB ha sacado a concurso una instalación náutica en la que el fomento del deporte es el principal criterio de adjudicación. La propuesta da prioridad a la inversión anual en actividades deportivas, a la vela y el piragüismo, a las escuelas abiertas a niños, jóvenes y adultos, y a programas de apoyo al deporte base y federado.

Así, redirige posibles mejoras económicas hacia la promoción del deporte náutico, en lugar de orientarlas solo a mayores ingresos concesionales.

En Eivissa, otro concurso para gestionar una instalación náutica también se centra en el deporte. El pliego prevé escuelas, competición federada, programas de apoyo a deportistas y actividades formativas de carácter deportivo, social, cultural y medioambiental. La APB busca que estas instalaciones funcionen como espacios más abiertos a la ciudadanía y no solo como áreas de servicio para embarcaciones.

Puerto de Eivissa. / APB

Clubes con función social

El Club Nàutic Portitxol es otro ejemplo de esta línea. La prórroga de 15 años aprobada por la APB queda vinculada a una inversión cercana a los diez millones de euros y al refuerzo de la función social y formativa del club. El proyecto busca mantener la enseñanza náutica, promover el deporte base y favorecer el acceso social a embarcaciones de pequeña eslora, con tarifas reducidas y sin fines lucrativos.

La APB apuesta por reforzar el papel de los clubes náuticos dentro del ecosistema portuario. Su arraigo, su capacidad para formar nuevos navegantes y su vinculación con la práctica deportiva los convierten en actores clave para acercar el mar a la población, fomentar la base náutica y mantener una actividad con valor económico, social y ambiental.

Club Nàutic Portitxol. / APB

El foro como contexto

Este cambio de modelo estará presente en el XX Symposium sobre Puertos Deportivos, que se celebrará este jueves 28 y viernes 29 de mayo en la sede de la APB, en el Moll Vell de Palma. La cita, que cumple 40 años en esta edición, reunirá a Puertos del Estado, autoridades portuarias, administraciones, clubes y operadores privados.

El presidente de la APB, Javier Sanz Fernández, inaugurará el foro y participará en una conferencia sobre el modelo landlord. Por su parte, Gustavo Santana Hernández, presidente de Puertos del Estado, abordará el marco necesario para avanzar hacia puertos deportivos más estables, competitivos y sostenibles.