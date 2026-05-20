La APB se sitúa por primera vez como la autoridad portuaria más transparente de España

La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) se sitúa por primera vez como la autoridad portuaria más transparente de España, liderando la clasificación elaborada por Dyntra, una plataforma especializada en la evaluación de transparencia de entidades públicas.

Según los datos publicados por Dyntra, la APB alcanza un 81,6 % de cumplimiento global, la puntuación más alta del sistema portuario estatal. Éste es el reflejo de una estrategia institucional basada en la apertura, la modernización y la mejora continua de la gestión pública, ha detallado la entidad en una nota.

El reconocimiento a la APB culmina más de dos años de trabajo orientados a reforzar la transparencia institucional, la digitalización, la accesibilidad de la información pública y la implantación de nuevos estándares de buen gobierno y gobernanza abierta.

Entre los principales avances impulsados por la APB destaca la puesta en marcha de su nuevo Portal de Transparencia, concebido como una herramienta central para facilitar el acceso público a la información institucional, económica, contractual y organizativa de la entidad.

Uno de los resultados más destacados corresponde al área de Transparencia en las contrataciones de servicios, obras y suministros, donde la APB obtiene el 100 % de cumplimiento en todos los indicadores evaluados.

Este resultado responde, entre otras medidas, a la implantación de un visor propio de contratación pública desarrollado por la institución y actualizado diariamente mediante conexión directa con la Plataforma de Contratación del Estado, han indicado desde el organismo balear.

Los resultados obtenidos por la APB destacan también en otros ámbitos estratégicos: un 93,7 % en Comunicación, Administración Electrónica y Open Data, un 82,3 % en Participación y colaboración ciudadana y derecho de acceso a la información, un 81,8 % en Ordenación portuaria y obras públicas y un 77,7 % en Transparencia económico-financiera.