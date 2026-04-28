Colegio San Cayetano: la educación integral que empieza en la Escoleta y culmina en el Bachillerato Internacional

El Colegio San Cayetano es un referente de excelencia educativa en Mallorca. El centro comprometido con el desarrollo integral de sus alumnos a los que ofrece un entorno educativo innovador que les proporciona los conocimientos, recursos y competencias que les permiten alcanzar el éxito personal y académico.

Innovación y vinculación: el modelo de aprendizaje de la Escoleta San Cayetano

¿Os gustaría que vuestro hijo o hija creciese en un entorno educativo de calidad, afectuoso, innovador, seguro y rodeado de naturaleza? ¿Y qué, además, estuviese en el corazón de Palma?

Bienvenidos a la Escoleta San Cayetano, que hace más de veinte años que abrió sus puertas. Nuestra Escoleta se encuentra ubicada dentro del recinto del Colegio San Cayetano, centro educativo de referencia con más de sesenta años de experiencia y líder nacional en el sector educativo.

En la Escoleta sabemos que los primeros años de vida son los más importantes, por eso, es necesario que nos convirtamos en ese segundo hogar en el que ayudar a vuestros pequeños a dar sus primeros pasos. Pasos, que gracias a la confianza que las familias depositan en nuestras manos, se convierten en grandes huellas en nuestros corazones. En este centro educativo os ofrecemos innovación y vinculación como modelo de aprendizaje.

La Escoleta San Cayetano fomenta el desarrollo integral del alumnado mediante la estimulación sensorial, el movimiento y el juego / CSC

Y lo hacemos a través de tres pilares fundamentales

Proyecto pedagógico innovador, flexible y creativo : En nuestra Escoleta abrimos un mundo de posibilidades para los más pequeños a través de la estimulación sensorial, el movimiento y el juego como eje vertebrador del aprendizaje. Fomentamos el desarrollo integral del menor ofreciendo experiencias multisensoriales para el despertar de los sentidos; realizamos sesiones de psicomotricidad al aire libre y ofrecemos talleres de experimentación con diferentes materiales y elementos de la naturaleza. Damos significado real e intencionalidad pedagógica a todas las propuestas educativas, adecuando las diferentes metodologías a la realidad de cada equipo/clase.

La Escoleta San Cayetano ofrecer mil formas de aprender desde la innovación pedagógica y la excelencia educativa. / CSC

Equipo educativo especializado: Somos un equipo docente unido por el amor y la vocación a nuestra profesión. Un equipo formado exclusivamente por maestras graduadas en Educación Infantil y certificadas internacionalmente en Disciplina positiva por la Positive Discipline Association (PDA). Nuestra meta es sencilla pero ambiciosa: que nuestros peques crezcan felices en un ambiente seguro de excelencia educativa, entendiendo que la mirada del docente es lo que convierte un entorno físico en una experiencia pedagógica de calidad. Entorno Natural: Rodea a nuestra Escoleta una extensión de 80.000 metros cuadrados de jardines, zonas de césped, pabellones deportivos, una cueva natural, un Auditorio, huertos, estanques y caminos que conducen a nuestro Bosque Encantado. Este entorno natural nos ofrece un laboratorio único de experiencias de aprendizaje en el que poder diseñar propuestas inolvidables que contribuyen a un desarrollo integral de nuestro alumnado.

El enorno natural de la Escoleta San Cayetano cuenta con jardines, huertos y un Bosque Encantado. / CSC

En la Escoleta disponemos, además, de diferentes servicios de valor añadido:

Atención médica presencial (Doctora en el centro escolar).

Agenda virtual y página web para la comunicación digitalizada con las familias.

Política de cero azúcares con cocina propia.

Política de cero pantallas en el primer ciclo de educación infantil.

Especialistas en educación musical (en catalán) y lengua inglesa.

Departamento de Orientación: Psicología y Logopedia.

El objetivo de la Escoleta San Cayetano es que los niños crezcan felices en un ambiente seguro de excelencia educativa. / CSC

Educar es el arte de acompañar con cariño y respeto. Es nuestro compromiso ofrecer mil formas de aprender desde un vínculo afectivo y un entorno seguro, desde la innovación pedagógica y la excelencia educativa.

Al elegir nuestro centro escolar se elige una comunidad de valores que prioriza la autonomía y la felicidad del menor. Así, al pasar al segundo ciclo de educación infantil se continúa en la línea de misión, visión, valores y excelencia educativa que caracteriza al Colegio San Cayetano.

Para más información podés visitar el Instagram de la Escoleta: @escoletasancayetano y la web oficial del colegio: colegiosancayetano.com

Para la Escoleta San Cayetano, educar es el arte de acompañar con respeto, priorizando la autonomía y la felicidad del menor. Al elegir este centro, las familias se integran en una comunidad de valores que asegura una transición coherente hacia el segundo ciclo de Educación Infantil en el Colegio San Cayetano.

San Cayetano imparte el Programa del Diploma (IB) un modelo, presente en más de 140 países que constituye un pasaporte directo a las universidades más prestigiosas del mundo. / CSC

San Cayetano: una ventana al mundo a través del Bachillerato Internacional

El Colegio San Cayetano consolida su posición como referente educativo en Palma al cumplir un lustro impartiendo el Programa del Diploma (IB). Este modelo, presente en más de 140 países, no es solo un currículum académico de alto nivel sino que constituye un pasaporte directo a las universidades más prestigiosas del mundo y una preparación integral para un entorno global e incierto.

Formar ciudadanos, no solo estudiantes. La filosofía del IB en San Cayetano trasciende los libros de texto. El objetivo es forjar perfiles equilibrados: jóvenes indagadores, solidarios y con una mentalidad abierta. A través de una metodología basada en el pensamiento crítico y la resolución de problemas complejos, los alumnos adquieren herramientas para trabajar en equipo y liderar con integridad. Para ello, el centro cuenta con un profesorado de alto nivel, formado específicamente en esta metodología internacional , que actúa como guía constante en el desarrollo intelectual y emocional del estudiante.

La filosofía del IB en San Cayetano trasciende los libros de texto. El objetivo es forjar perfiles equilibrados: jóvenes indagadores, solidarios y con una mentalidad abierta. A través de una metodología basada en el pensamiento crítico y la resolución de problemas complejos, los alumnos adquieren herramientas para trabajar en equipo y liderar con integridad. Para ello, el centro cuenta con un profesorado de alto nivel, formado específicamente en esta , que actúa como guía constante en el desarrollo intelectual y emocional del estudiante. Resultados que marcan la diferencia. Las cifras avalan la trayectoria del colegio. En la última promoción de mayo de 2025, San Cayetano alcanzó un hito extraordinario: un 100% de aprobados, superando en dos puntos la media mundial de calificación. La nota máxima de 41 sobre 45 refleja la exigencia y el compromiso del alumnado. En la promoción de mayo de 2024, una alumna del centro obtuvo un 44 sobre 45, un logro que, apenas lo alcanza un 0’ 2 % de los estudiantes de todo el mundo. Además, la apuesta del colegio por el Diploma Bilingüe permite que la totalidad de los estudiantes domine el inglés y el español, facilitando de esta forma su acceso a instituciones internacionales.

Los alumnos del Programa IB de Colegio San Cayetano los alumnos adquieren herramientas para trabajar en equipo y liderar con integridad. / CSC

Un puente hacia el futuro profesional. El programa se estructura sobre pilares como la Monografía , el proyecto CAS (Creatividad, Actividad y Servicio) y Teoría del Conocimiento, complementados con una gran variedad de asignaturas, que incluye disciplinas tan innovadoras como Política Global, Sistemas Ambientales o Artes Visuales. Esta formación polivalente otorga a los graduados de San Cayetano una ventaja competitiva única: la libertad de elegir. Mientras muchos de sus alumnos optan por universidades españolas, otros ya cursan sus estudios en países como EE. UU, Reino Unido, Irlanda, Holanda, Alemania, Italia, Nueva Zelanda o China.

En San Cayetano, el Bachillerato Internacional no es solo un título; es la garantía de que nuestros alumnos están preparados para asumir el compromiso de crear un mundo mejor.