Un colegio de Palma, líder mundial en lectura en inglés entre más de 9.000 escuelas

Más de 9.000 colegios de todo el mundo participan en un ranking internacional de lectura en inglés. Este año, el primer puesto lo ocupa un centro educativo de Palma.

Se trata del Colegio San Cayetano, reconocido por su rendimiento en comprensión lectora y competencia lingüística en inglés dentro de la plataforma educativa Fiction Express.

El centro mallorquín encabeza la clasificación internacional de esta herramienta de lectura interactiva, en la que el alumnado co-crea novelas junto a autores reconocidos mientras desarrolla las macrohabilidades lingüísticas.

Junto al colegio palmesano figuran en los primeros puestos la Saint Patrick’s English School (San Sebastián), la Escola Pia de Balaguer, el IES Tubalcaín (Aragón) y el Colegio Padre Damián de Barcelona.

Un reconocimiento basado en el rendimiento lector

Los centros han sido premiados según una rúbrica que analiza el grado de profundización en las distintas funcionalidades de la plataforma: lectura, reseñas, foro activo, comprensión, evaluación y análisis de datos de rendimiento del alumnado Ndp_Una escola balear, premiada…

El Colegio San Cayetano de Palma es uno de los cerca de 50 centros educativos baleares que utilizan esta herramienta.

El reconocimiento se entregó el pasado 19 de febrero durante una gala celebrada en la Casa Rius de Barcelona

¿Qué es Fiction Express?

Fiction Express, con sede en Barcelona, es un proyecto de impacto educativo / -

Fiction Express, con sede en Barcelona, es un proyecto de impacto educativo que propone una experiencia innovadora de lectura.

Durante cinco semanas, cada viernes se publica un nuevo capítulo de cada libro en función de la continuación que votan los propios lectores.

El alumnado interactúa con el autor a través de un foro donde reflexiona sobre la trama y el tema central de la obra.

De este proceso surgen diversas propuestas pedagógicas para el profesorado: cuestionarios, proyectos vinculados a los libros que trabajan competencias transversales y todas las dimensiones de la lengus (escritura, oralidad, vocabulario y comprensión lectora).

Una vez finalizada la co-creación, los estudiantes votan la obra. De ahí se determinan los ganadores de los premios anuales.

Autores reconocidos en el proyecto

En la iniciativa participan autores de literatura juvenil en catalán/mallorquín, castellano e inglés. Entre ellos se encuentran Francesc Miralles, Arturo Padilla, Maite Carranza, Pedro Ramos y Laia Soler. En inglés destacan Adam Bushnell, Ann Evans, Alex Woolf o Saviour Pirotta.

Noticias relacionadas

Este reconocimiento sitúa al centro educativo mallorquín en lo más alto del panorama internacional en lectura en inglés, consolidando el papel de las islas en proyectos de innovación educativa.