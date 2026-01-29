Son Ripollet: la instalación solar en Palma que abre la inversión a la ciudadanía balear

Son Ripollet es una instalación solar ubicada en el municipio de Palma de Mallorca que abre una fase de inversión ciudadana con prioridad para residentes en Baleares.

La iniciativa está impulsada por Grupo Sampol, grupo empresarial mallorquín de referencia en el desarrollo de infraestructuras energéticas, en colaboración con la plataforma de financiación participativa Fundeen .

La instalación ya está vertiendo energía a la red, y estará equipada con sistemas de almacenamiento energético, se presentará en un evento público y gratuito en Palma el próximo 3 de febrero a las 18:30 h para toda la ciudadanía.

Una planta solar de referencia en Palma

Son Ripollet cuenta con una potencia instalada de 10,23 MWp y una producción anual estimada de 17.000 MWh, equivalente al consumo eléctrico de cerca de 5.000 hogares.

Desarrollada por Grupo Sampol, compañía con más de 90 años de trayectoria y sólida presencia en el sector energético a nivel nacional e internacional, la planta refuerza la transición energética y el carácter estratégico de la red eléctrica balear.

La instalación incorpora un sistema de baterías con capacidad de 8,77 MWh, una tecnología clave en territorios insulares como Baleares para gestionar mejor la energía producida y garantizar la estabilidad de la red.

La instalación solar Son Ripollet cuenta con más de 10 MWp de potencia y sistemas de almacenamiento energético, clave para reforzar la estabilidad de la red eléctrica en Baleares. / .

Inversión ciudadana, accesible y con prioridad local

La financiación se articula a través de Fundeen y permite participar a partir de 500 euros mediante un préstamo a tres años con pagos trimestrales y una rentabilidad del 7%. El importe total de la financiación asciende a 2,4 M€.

La inversión estará abierta a partir del 10 de febrero a personas residentes en Baleares, con prioridad para la ciudadanía de Palma, aunque desde hoy pueden consultar la información del proyecto en la web de Fundeen. A partir del 19 de febrero, la inversión se abrirá al resto de la plataforma, salvo que se haya cubierto el total del importe.

El interés por este tipo de iniciativas es elevado: el último proyecto financiado en Fundeen junto a Sampol se completó en apenas 17 minutos, lo que refleja la rapidez con la que se cubren estas oportunidades cuando se abren a la participación ciudadana.

El próximo 3 de febrero tendrá lugar un encuentro informativo en Palma sobre el proyecto solar Son Ripollet. / .

Un encuentro en Palma para conocer la iniciativa antes de invertir

Antes de la apertura de la inversión, Son Ripollet se presentará en un evento público y gratuito, pensado para que las personas interesadas puedan conocer el proyecto en detalle, entender cómo funciona la inversión ciudadana y resolver dudas directamente con el promotor y el equipo de Fundeen.

El encuentro tendrá lugar el 3 de febrero a las 18:30 h en la Asociación Sociocultural en el polígono industrial de Son Castelló | ASIMA (Carrer Gremi Picapedrers, 1, antiguo Parque de Bomberos - Sala IBEDE). Está dirigido tanto a personas con experiencia en inversión como a quienes se acercan por primera vez a este tipo de iniciativas.

Las personas interesadas pueden registrarse previamente en Fundeen y reservar su plaza a través del siguiente enlace: https://www.fundeen.com/evento/evento-informativo-sobre-el-proyecto-solar-con-baterias-son-ripollet