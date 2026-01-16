SAMPOL y Fundeen lideran la inversión ciudadana en Mallorca: planta solar financiada en solo 17 minutos

Fundeen y el Grupo Sampol, con más de 90 años de experiencia en el sector energético y presencia en 17 países, han sellado una alianza para acelerar el despliegue de energías renovables en Baleares mediante instalaciones solares abiertas a la inversión ciudadana, con dos proyectos de parques fotovoltaicos en Mallorca como punto de partida.

El primer hito de esta colaboración ya es una realidad. Son Magraner se financió en tan solo 17 minutos, convirtiéndose en la iniciativa financiada más rápido de la historia de Fundeen, según datos de la plataforma. Un éxito que pone de manifiesto el creciente interés de la ciudadanía por participar activamente en la transición energética del archipiélago balear.

La colaboración se enmarca en una tendencia cada vez más presente en Baleares: democratizar la transición energética para que el impacto ambiental y económico de las renovables se quede, en la medida de lo posible, en el territorio.

Son Magraner: planta solar con baterías y financiación 100 % garantizada

Lanzada en el mes de diciembre, esta instalación es el primer resultado de la alianza entre Fundeen y el promotor local, SAMPOL. Se trata de una planta solar pionera que combina generación fotovoltaica y almacenamiento mediante baterías (BESS), optimizando la producción y el consumo eléctrico en la isla y adaptándose a la dinámica de precios del sistema eléctrico insular.

La infraestructura combina 4,55 MWp de generación fotovoltaica con 4,18 MWh de almacenamiento, un diseño pensado para adaptarse a la dinámica de precios del sistema eléctrico insular, cargando energía en las horas de menor precio y descargándola en las de mayor demanda.

El interés generado entre la comunidad inversora fue inmediato. Según datos de Fundeen, la financiación se completó en apenas 17 minutos, marcando un récord en la trayectoria de la plataforma.

Próxima instalación en enero: Son Ripollet, con prioridad para residentes

La segunda actuación de esta alianza está prevista que se presente a finales de este mes de enero. Se trata de Son Ripollet, una nueva instalación solar que tendrá el mismo producto financiero que la otra planta pero que se abrirá a coinversión a través de Fundeen mediante un esquema de prioridad territorial por tramos, diseñado para que los residentes de Baleares puedan participar antes que el resto de los inversores.

Con proyectos como Son Ripollet, SAMPOL reafirma su compromiso con Baleares, priorizando la participación local y generando valor en el territorio desde la primera fase de inversión. Este mecanismo de financiación escalonada, también conocido como prioridad por “anillos”, ya se ha aplicado en proyectos anteriores en el archipiélago con el objetivo de maximizar la implicación ciudadana.

“Los ciudadanos quieren ser parte activa de la transición energética, y más aún cuando los proyectos se desarrollan en su propio territorio”, señala Adrián Bautista, director de Operaciones y cofundador de Fundeen.

Por su parte, Francisco Muñoz , Director Corporativo de SAMPOL , destaca que “el éxito de Son Magraner refleja no solo la voluntad de la ciudadanía de participar en la transición energética, sino también la capacidad de SAMPOL para desarrollar proyectos innovadores que generan valor económico y social en Baleares”.