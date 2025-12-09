ParcBit: la vanguardia innovadora de Baleares y su nueva estrategia de crecimiento

La llegada del metro al ParcBit, la recuperación de solares para oficinas, la posibilidad de construir viviendas de alquiler para investigadores o la ampliación de los FabLabs son puntales de la nueva estrategia del Govern para impulsar estas instalaciones. Paralelamente, se desarrolla el ecosistema de innovación balear con el plan de impulso del CentreBit Menorca y la apertura del CentreBit Eivissa.

Impulso estratégico: nuevas conexiones y más espacio para empresas

El ParcBit es desde hace años un polo de talento innovador con más de 100 empresas y 3.500 profesionales vinculados a sectores como la digitalización, el software, la biotecnología o la industria audiovisual. Ahora afronta el reto de consolidarse como un ecosistema óptimo para la innovación en las Illes Balears. Para ello, el Govern presentará un ambicioso plan de impulso con una inversión total de 60,5 millones de euros, convirtiendo este momento en una oportunidad única para instalarse y generar nuevas formas de negocio con una base tecnológica sólida.

Desde julio, el ParcBit está conectado con el centro de Palma mediante metro, lo que abre una vía de transporte económica, sostenible y rápida. La UIB queda vinculada al ParcBit en solo dos minutos, favoreciendo el flujo de personas entre estos espacios de conocimiento, investigación y desarrollo tecnológico.

Además, el Govern ha recuperado dos solares destinados a ampliar el espacio empresarial. La inversión de 1,9 millones de euros permitirá sumar más de 11.000 m² edificables para oficinas y empresas tecnológicas.

FabLabs y vivienda para talento: claves para la industria 4.0

El Govern apuesta por facilitar la instalación de nuevas empresas mediante espacios ya construidos y la ampliación de los laboratorios de fabricación digital (FabLabs). Esto permitirá que el ParcBit acoja también pequeñas empresas dedicadas a la fabricación de materiales, impulsando la industria 4.0.

Una demanda clave del sector ha sido la creación de viviendas de alquiler temporal para trabajadores e investigadores. Ante la problemática de acceso a la vivienda, el Ejecutivo quiere facilitar la movilidad y fidelización del talento investigador, permitiendo residencia comunitaria temporal destinada al personal del ParcBit.

El plan de impulso del CentreBit Menorca tiene como objetivos fomentar empleo cualificado y retener talento. / .

Ecosistema balear de innovación: ParcBit, CentreBit Menorca y CentreBit Eivissa

La apuesta del Govern por la transformación digital va más allá de Palma. El plan de impulso del CentreBit Menorca, consensuado con el tejido social y empresarial de la isla, prevé 5,8 millones de euros en tres años para fomentar empleo cualificado y retener talento.

Por otro lado, tras años de reivindicaciones, se ha inaugurado el CentreBit Eivissa, completando el mapa balear de innovación y reforzando la cooperación interinsular en proyectos tecnológicos. Las instalaciones de Sa Coma ya alojan empresas en pleno funcionamiento y está prevista su ampliación.

Con la apertura del CentreBit Eivissa se ha completando el mapa balear de innovación. / .

Ampliación de FabLabs, coworking y alianzas estratégicas

Se han invertido un millón de euros en modernizar los FabLabs del ParcBit y del CentreBit Menorca, con el objetivo de democratizar el acceso a la tecnología, impulsar la creación de startups y promover cursos y talleres en centros educativos para despertar vocaciones STEM.

Además, se han abierto nuevos espacios de coworking, se mantienen precios competitivos por debajo del mercado y se ha firmado un acuerdo de hermanamiento con Málaga TechPark, orientado a impulsar proyectos conjuntos en innovación, desarrollo tecnológico, emprendimiento e internacionalización.

Se han abierto nuevos espacios de coworking en ParcBit y se mantienen precios competitivos por debajo del mercado. / .

El ParcBit ha dado un giro de 180 grados y avanza con una estrategia clara, alineada con las demandas del sector para convertirse en la punta de lanza de la transformación económica del archipiélago. Ahora es el momento de unirse a la vanguardia innovadora de las Illes Balears.