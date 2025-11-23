Baleares impulsa el debate sobre sostenibilidad hídrica en el III Fórum Agua y Turismo

La forma en que se administra el agua influye directamente en la sostenibilidad del territorio, en su capacidad de adaptación y en la competitividad turística. Por ello, la gestión del agua en un contexto de cambio climático se ha convertido en un reto crítico para territorios vulnerables como Baleares, un archipiélago altamente dependiente de sus recursos hídricos.

Un evento clave para el análisis y la planificación hídrica en las islas

El Fórum Agua y Turismo de les Illes Balears, consolidado ya como espacio de referencia en materia de gestión hídrica y turismo sostenible, celebrará su tercera edición el 4 de diciembre en el Aula s’Hort de Casa Esment. La cita está organizada por el Clúster de la Industria Química de les Illes Balears (CliQIB) en colaboración con la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM). Con la convocatoria de esta jornada CliQIB reafirma su papel como agente impulsor de innovación, investigación y soluciones que promueven un uso más eficiente y sostenible del agua en las islas.

El evento cuenta con el patrocinio de la Agencia de Estrategia Turística de les Illes Balears (AETIB) y el apoyo del Govern de les Illes Balears, mediante la Dirección General de Innovación y Transformación Digital. La inauguración correrá a cargo de Jaume Bauzá, conseller de Turismo, Cultura y Deportes, quien situará el agua como elemento clave en el modelo turístico de presente y futuro. Por su parte, Juan Manuel Lafuente, conseller del Mar y del Ciclo del Agua, expondrá la situación del sistema hídrico balear.

Análisis de retos hídricos y soluciones aplicadas

En esta edición, el Fórum refuerza su enfoque estratégico y sitúa la gestión sostenible del agua como eje central para el futuro del turismo y la resiliencia ambiental del archipiélago. El encuentro pondrá en valor estrategias, tecnologías, proyectos piloto y herramientas de gobernanza que evidencian la importancia de la colaboración público-privada en la gestión del ciclo del agua. La jornada reforzará la idea de que el agua es un activo estructural esencial para el bienestar social, la competitividad turística y la sostenibilidad ambiental.

Expertos, instituciones públicas, empresas y representantes del sector turístico compartirán experiencias y herramientas aplicadas en Baleares y en otros destinos internacionales. El Fórum apuesta por la reflexión técnica, la transferencia de conocimiento y la identificación de tendencias emergentes en eficiencia hídrica, con el objetivo de impulsar la transformación del modelo turístico hacia mayores estándares de sostenibilidad.

El sector hotelero como pieza clave en el ahorro y la eficiencia del agua

El sector hotelero es uno de los grandes consumidores de agua en temporada alta y tiene un papel determinante en la transición hacia modelos más sostenibles. La intervención de Mª José Aguiló, vicepresidenta ejecutiva de la FEHM, abrirá la reflexión sobre el papel del alojamiento turístico en la gestión responsable del recurso.

Antoni Riera, director de la Fundación Impulsa, analizará la influencia del agua en la evolución económica, ambiental y social del territorio balear, aportando datos y tendencias que permitirán entender cómo la disponibilidad hídrica condiciona el desarrollo del archipiélago.

Tecnología, datos y monitorización en tiempo real

La innovación tecnológica será otro eje destacado del Fórum. Javier García Robles, de Open Cosmos, y Tomeu Guiscafré, del Grupo WDNA, mostrarán cómo la observación del agua desde el espacio, la monitorización en tiempo real y el análisis avanzado de datos facilitan la anticipación de problemas y una planificación hídrica más precisa.

Créditos de agua: nuevas herramientas para incentivar prácticas sostenibles

Desirée Marín, presidenta del comité ejecutivo de Act4Water, presentará una propuesta innovadora basada en los créditos de agua, un sistema que recompensa a las organizaciones que implementan medidas de ahorro, eficiencia y regeneración del recurso.

Ana Zorita-Viota, representante de THB Hotels, expondrá iniciativas desarrolladas por la cadena para optimizar el ciclo del agua en sus establecimientos. Además, se presentará un proyecto piloto de la UIB centrado en cómo el diseño del entorno y la comunicación influyen en el comportamiento de los turistas respecto al uso del agua.

Piscinas experimentales: soluciones aplicables a establecimientos y viviendas

Para cerrar la jornada, Joan Sabater, de la finca Sa Canova, junto con Joan Miquel Matas y Kristin Baumann, del CliQIB, presentarán los resultados obtenidos en piscinas experimentales diseñadas para testar soluciones aplicables a hoteles, viviendas y espacios turísticos.

