Valtònyc intentó que Puigdemont no se presentase a las elecciones catalanas: "Ya había hecho suficiente por la causa"

El rapero mallorquín Josep Valtònyc ha desvelado en su cuenta de X que trató de convencer a Carles Puigdemont para que no se presentase a las próximas elecciones catalanas previstas para el 12 de mayo. El líder de Junts anunció a finales del mes pasado su candidatura a la Generalitat con tal de lograr su restitución como president de Catalunya tras renunciar a encabezar las listas del partido para las elecciones europeas del 9 de junio. Valtònyc es una de las más de 250 personalidades firmantes de un manifiesto en apoyo al candidato catalán que tiene por título 'Con el presidente Puigdemont, hacia la Catalunya independiente'.

"Cuando Puigdemont me dijo que pensaba presentarse como candidato le dije que no lo hiciera. Que a mi juicio ya había hecho lo suficiente por la causa catalana, que vivas con tranquilidad una vez llegada la amnistía y que sin embargo seguramente no ganaría. No le convencí", ha relatado el rapero en redes. Valtònyc ha querido plasmar públicamente varias reflexiones acerca de la situación del expresident tras apoyar el citado manifiesto.

Confiesa, además, que Puigdemont encontrará en él "un disidente" si es investido president: "Yo siempre seré amigo de las causas injustas y seguramente el día que él sea presidente, al otro lado encontrará un disidente pero hasta ese día él y todo el gobierno legítimo tendrá todo mi apoyo". La lista del líder de Junts "no me gusta", apunta, aunque añade que "para mí es el presidente legítimo y en 6 años no he dudado de sus convicciones y persona". "Por eso nunca me ha incomodado apoyarlo por mucho que no compartimos ideas", asevera.

Por último, cierra el hilo en X con un cauto mensaje de apoyo a Puigdemont. "No compartimos las maneras per sí el objetivo", escribe el rapero mallorquín, quien sentencia: "A mí nunca me ha negado que se equivocó en muchas cosas, tan bien sea de esas que no se la pega dos veces con la misma piedra. A ver que dice la ciudadanía".