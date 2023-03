Prohens: «Veo lo que hace Vox en Madrid y prefiero un Govern estable en minoría»

Marga Prohens (Campos, 1982) en esta entrevista repasa a 70 días de las elecciones sus principales propuestas de Govern, especialmente en temas de vivienda y sanidad; como piensa gobernar Balears y a su rival, Francina Armengol.

¿De aquí a 70 días se ve presidenta del Govern?

Sí (rotunda). Según apuntan las encuestas, según lo que nos dicen en la calle, hay ganas de cambio. No obstante, lo importante no es que yo me vea presidenta del Govern, lo importante es que me vea la gente. A mí lo que me da fuerza e ilusión es que nos hacen llegar que saben que este cambio pasa por el Partido Popular. Hace más de un año que iniciamos los foros «El protagonista ets tu». Hemos presentando propuestas de familia, sostenibilidad, economía, vivienda y sanidad. Lo haremos en breve también en educación, innovación, y sector náutico. Yo no vengo a criticar, vengo a proponer. No vengo para ser oposición, vengo para ser alternativa.

¿Quién será su número dos?

Será un hombre (ríe). Todavía faltan unas semanas para presentar las listas. Eso no quiere decir que no estén claras. A diferencia de algunos, que para generar una noticia positiva ante la falta de credibilidad de sus propuestas las han tenido que presentar, nosotros primero el proyecto y después las personas. El equipo de hombres y mujeres que me acompañarán en el Parlament y el Govern llevan muchos meses trabajando en el proyecto y algunos son más públicos, otros no tanto, pero es gente muy preparada. Gente de gestión de un partido muy abierto y con perfiles de personas que vienen a trasformar esta comunidad.

Francina Armengol le ha ganado con la presentación de listas y metiendo a independientes.

Desde el respeto que me merece cualquier formación política, debo decir que de cuatro independientes hay tres que llevan 8 años trabajando en el Govern codo a codo con la presidenta. Creo que debemos ser serios en determinadas etiquetas. Son unas listas para que Francina Armengol controle Cort y el Consell debido a que no tiene confianza con los líderes que presenta. Me sorprende que se premie a la consellera de Salut, Patricia Gómez, con las peores cifras de la sanidad pública de toda España. Tampoco entiendo que en el Consell se premia al responsable político del escándalo de las menores tuteladas con el número dos de la candidatura. Hay unas víctimas que son las menores, unos culpables que son los agresores, pero también hay unos responsables políticos que no han pedido perdón y se les ha ido premiando.

Seguro que ya tiene pensado una estructura de Govern ¿Cuál será su conselleria sorpresa?

Evidentemente hace tiempo que trabajamos en una estructura de Govern. Priorizaremos vivienda, que irá vinculada a territorio, ya que creemos que ha sido un gran error desvincularlo y darlo a dos partidos diferentes que no han compartido modelo y por ello ha fracasado la política de vivienda en estos ocho años. Habrá una apuesta por la innovación de forma trasversal. La cultura queremos darle importancia de política de comunidad. No queremos relegarla a una secretaria de cultura. Vamos a vincular cultura con turismo y deportes. Queremos un modelo económico muy vinculado al turismo cultural y que la industria cultural sea generadora de riqueza. También quiero dejar claro nuestra voluntad de desatascar la administración pública, ya que es la principal queja de los sectores económicos y los ciudadanos.

¿Puede garantizar que en su Govern no estará Vox?

Me presento para ganar y gobernar, no para liderar la oposición o liderar bloques. Me presento para sacar al socialismo, el nacionalismo o el populismo de esta comunidad. Quiero un Govern estable y lo digo porque veo lo que está haciendo Vox en Madrid. O lo que hizo en Andalucía. Por ello, pido a los ciudadanos que quieran un cambio que apuesten por seriedad y estabilidad. Al día siguiente de las elecciones leeré los resultados democráticos pero sin cambiar los objetivos que he expresado.

Sabe que si tiene que depender de Vox para la investidura le exigirán Educación y derogar, por ejemplo, la Ley de Normalización Lingüística...

Todo el mundo puede proponer o pedir lo que quiera, solo faltaría. En la evolución de las encuestas observamos como se va incrementando la distancia entre el PP y otras opciones políticas y nos consolidamos como una fuerza de mayoría en esta comunidad. Después cada partido, el día de la investidura, decidirá que hace con su voto y responsabilidad. Y no me refiero solo a Vox. Si gano las elecciones, me presentaré a la investidura y cada partido decidirá. Respecto a educación, un mensaje muy claro: Tengo mi equipo educativo que hace muchos meses que trabaja con una política educativa desde el diálogo con el sector y los sindicatos, desde la innovación, que apueste por educación inclusiva y que cree en la libertad de elección de centro educativo.

¿De sus palabras deduzco que prefiere gobernar en minoría que con Vox?

Hacer futuribles es muy complicado. Ayuso o Moreno en su momento gobernaron en minoría. Yo me presento para aplicar mi programa y si me pregunta si mi objetivo es gobernar en minoría le digo: sí, claramente.

¿No cree que a mucha gente le gustaría saber antes de ir a votar qué hará el PP respecto a Vox?

Yo creo que a la gente debe saber la propuesta política del PP. Lo digo con humildad, pero Armengol se presenta para liderar un bloque, yo para liderar el Govern siendo la lista más votada y con mayoría suficiente para formar Govern, es la diferencia.

¿El fichaje de Toni Nadal favorece sus expectativas?

Estamos muy contentos de que Alberto Núñez Feijóo haya pensado en Balears y que para su proyecto de fundación incluya una figura como la de Toni Nadal que es un referente a nivel mundial. Y es un referente no solo en los valores del deporte, también en los valores del esfuerzo, la dedicación, de no rendirte nunca... Me siento personalmente muy identificada con estos valores.

Toni Nadal se pronunció contra el TIL del Bauzá y esta misma semana ha recordado que «hablamos catalán de Mallorca».

La grandeza de esta fundación es que incluye perfiles independientes que no tienen afiliación al PP, ya que no nos da miedo el debate o la pluralidad. Respecto a la lengua lo tengo claro: no voy a convertir la lengua una batalla política. Es un error utilizar una herramienta de comunicación, de entendimiento entre personas como una batalla política. Es una riqueza tener dos lenguas y se debe defender el derecho de los ciudadanos a hablar con la lengua que quiera.

¿La imputación del presidente de Eivissa, Vicent Marí, es una maniobra del PSOE, como han deslizado desde el PP?

Puedo entender que el PSIB quiera que yo esté hasta el 28 de mayo hablando de la imputación de Vicent Marí. No lo haré, ya que tengo muchas propuestas que presentar y la política del fango no va conmigo. Vicent Marí es un candidato muy incómodo para la izquierda, parece que vale absolutamente todo contra él. Sí que pediría al partido socialista que respetara la presunción de inocencia, ya que demasiadas veces han machacado a personas del PP y todavía esperamos que pidan perdón.

Usted tildó de socialista a la Oficina Anticorrupción.

Una Oficina Anticorrupción que dirige una persona que ha ocupado varios cargos con el PSOE, yo no le presumo ni independencia ni autoridad. Creo en la Justicia y en la Sindicatura de Comptes; no creo en esta oficina que cuando tenía que investigar la vacunación de altos cargos se puso de perfil y que solo la hemos conocido esta legislatura para atacar al PP. En el caso de Vicent Marí envió el escrito a Fiscalía sin darle la oportunidad de explicarse. Me mantengo que es una oficina a cargo del PSOE.

El Govern dice que ya está haciendo su propuesta de vivienda a precio tasado.

Pues mire si lo deben hacer mal que los promotores dicen que no funciona y nos reclamaron la propuesta que nosotros pusimos sobre la mesa. Tengo claro que no nos votarán por lo que critiquemos, nos votarán por lo que propondremos. Tenemos suelo urbanizable alrededor de Palma y Calvià que no se ha desbloqueado por la falta de gestión y podrían hacerse 15.000 viviendas. Proponemos la construcción de nuevas viviendas destinadas a renta medias, familias, autónomos y a colectivos específicos como puedan ser médicos, enfermeras o policías para evitar el problema de servicios públicos que ya tenemos. Todo ello combinado con sacar al mercado las más de 70.000 viviendas vacías con u programa de alquiler seguro. Si todo se quiere hacer desde lo público pasa que en ocho años has fracasado en políticas de vivienda como le ha pasado a Francina Armengol. Según el sector se ha construido vivienda de lujo como nunca en Balears y el precio del alquiler y de compra se ha disparado. La solución no son ocurrencias como enviarnos a vivir en contenedores o decir a los propietarios a quien puedes vender o no tu casa. Hay que crecer en altura en Palma, convertir locales comerciales en vivienda y agilizar la tramitación, ya que hay estudios que apuntan que estas propuestas de limitación perjudican el acceso a la vivienda a las rentas más bajas y a los jóvenes.

¿Si usted es presidenta, el tren llegará a Artà, Campos y Calvià?

Hay que ser creíbles cuando se hacen propuestas. Anunciar un tranvía en Calvià, cuando el Palma todavía no hay acuerdo entre ayuntamiento, técnicos y Govern por el trazado, no hay que engañar a la gente. Hay que mirar primero si es factible y si ello soluciona el problema del transporte público. Es lo mismo que en vivienda. No se ha hecho nada en ocho años y a falta de 80 días nos sueltan las ocurrencias. Moverte en transporte público por Mallorca es una odisea, ya que no se ha hecho nada para el transporte público. Yo no estoy en contra del tren Llevant, pero quiero ser seria y saber por donde pasará. Recuerdo que yo presenté una enmienda de 40 millones para el tren en el Congreso y el PSOE la votó en contra. Yo necesito saber si el tren es factible y de donde saldrá la financiación.

¿Eliminará el requisito de catalán en la sanidad pública?

Francina Armengol ha demostrado tener menos palabra que Pedro Sánchez con la reculada sobre el criterio del requisito de catalán en la sanidad. Lo tengo claro y el catalán no es la única traba por la cual faltan médicos, pero es una barrera. Haremos un plan de atracción y fidelización de sanitarios. Quitaremos el requisito de catalán, lo mantendremos como mérito y declararemos zonas de difícil cobertura sanitaria. Haremos una auditoria del IB-Salut para saber donde han ido la cantidad ingente de recursos, unos 1.000 millones más, y pese a ello la sanidad de Balears siga tan mal. La falta de oncólogos es grave y el IB-Salut no tiene ni responsable de recursos humanos.