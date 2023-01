Se dispara la recaudación en Baleares con casi 2.000 millones más que en 2021

Hacienda superó en 2022 todos los récords con una recaudación en todo el Estado de 239.789 millones de euros y un excedente cercano a los 33.000 millones, según el último informe del ministerio de María Jesús Montero. En el caso de la aportación de Baleares a las cuentas estatales también se alcanzaron cifras históricas: las islas abonaron hasta noviembre a la Agencia Tributaria 1.944 millones de euros más que en el mismo periodo del año pasado al alcanzar una recaudación de 5.649 millones, y aún falta por conocer la recaudación de diciembre, por lo que se prevé superar los 2.000 millones. Esto supone un crecimiento del 52,5 por ciento respecto al 2021. Para poner en contexto estos datos, basta con mirar los registros del curso anterior y de 2019. En el primer caso, el pago anual fue de 3.705 millones de euros. En el segundo caso, fue de 4.690 millones.

Estos datos se conocen en medio de un contexto de gran volatilidad e incertidumbre, pese a que las islas han registrado durante todo el 2022 récords en ocupación, gasto y caída del paro, y las previsiones económicas apuntan hacia un optimismo de cara al próximo año. Aunque existe un elemento clave a la hora de analizar la coyuntura actual: la inflación.

A pesar de que España tiene el dato más bajo de toda Europa, la subida de precios sobre todo en los productos de primera necesidad ha puesto en jaque a muchas familias que cuentan con recursos limitados y ha minado la capacidad de ahorro.

El IRPF, en máximos

En cuanto a los ingresos procedentes del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), alcanzan los 2.557 millones de euros. En 2021 fueron 1.875 millones y en 2019, año de récord, se llegó hasta los 2.187 millones. Por tanto, se observa que la aportación de los contribuyentes supera cualquier expectativa y se ha producido una subida muy importante que está directamente relacionada con el aumento del número de ocupados que ha vivido Baleares en el último año, con doce meses de crecimiento sin precedentes. De hecho, las retenciones que se aplican sobre las nóminas representan el grueso de los ingresos por este impuesto. En este apartado, recuerdan desde la Agencia Tributaria, también hay que tener en cuenta las subidas de los salarios y de las pensiones, que benefician igualmente a las arcas públicas.

1.645 millones solo en IVA

Por otro lado, la recaudación por el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) ha sido de 1.645 millones de euros, mientras que en 2021 fue de 997 millones, lo que supone una subida del 65 por ciento. En el 2019 se alcanzó la cifra de 1.422 millones de euros, también lejos de la recaudación actual. Hace pocos días entró en vigor la rebaja impositiva de los productos de primera necesidad y una reducción para la pasta y el aceite.

En el informe sobre la recaudación publicado por la Agencia Tributaria explican que los factores que han impulsado el crecimiento este año son cuatro: la subida del 16,2% en el IVA, tasa ligeramente inferior a la que registraba hasta octubre pero muy superior al incremento que se produjo en ese periodo en los precios; las retenciones del trabajo crecen en el conjunto del año un 12,5%, fruto del aumento del empleo y de las subidas en los salarios y pensiones medios y en el tipo efectivo; los buenos resultados que se han producido a lo largo del año en las declaraciones anuales del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades (campañas del ejercicio 2021), y la favorable evolución de los beneficios empresariales que se concretan en el incremento de los pagos a cuenta tanto en el IRPF (21,5%,) como en el Impuesto sobre Sociedades (18,7%). En cuanto a la recaudación por el Impuesto de Sociedades, es decir sobre los beneficios de las empresas, la diferencia respecto al 2021 es enorme: 1.001 millones de euros frente a 446. En 2018, por ejemplo, se obtuvieron 759 millones.

Cambia la ‘economía sumergida’

El periódico Financial Times publica una investigación con datos y valoraciones de funcionarios del Ministerio de Hacienda en la que se apunta que el aumento de la recaudación no solo habría sido por la inflación y el crecimiento económico, sino que habría habido un cambio en la ‘economía sumergida’: muchos trabajadores y empresas se habían percatado de que no podían acceder a las ayudas para contrarrestar la covid como los ERTE o el apoyo de liquidez si no tenían la situación bien regularizada. Y aportan la explicación de Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea: «La gente se dio cuenta durante la pandemia que si tenían contratos legales y estaban arriba del suelo, por así decirlo, entonces si las cosas se ponían difíciles podían pedir ayuda al Gobierno».