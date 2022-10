Todos los partidos menos Vox han firmado y leído esta mañana un manifiesto para recordar a las víctimas del franquismo y la Guerra Civil. Uno de los puntos importantes era la reivindicación del hallazgo de los restos de la sindicalista y comunista Aurora Picornell en el cementerio de Son Coletes, en Manacor, que fue posible gracias a la Ley 10/2016 para la recuperación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el franquismo aprobada por unanimidad de todas las fuerzas políticas. el Parlament ha acordado conmemorar el día 29 de octubre como Día de recuerdo del nacimiento del movimiento democrático pre-autonomista y el del 31 de octubre como Día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la Guerra Civil y la Dictadura.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha afeado a Vox su ausencia en la lectura del texto y ha criticado a su portavoz, Jorge Campos, porque "un diputado que no condena un golpe franquista, 40 años de dictadura, la represión, los asesinatos, las torturas, que no está contento con que recuperemos cuerpos de víctimas, no se puede llamar demócrata".