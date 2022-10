La justicia en ocasiones es lenta, pero al final llega.

Un año y dos meses después de que en un grupo de jóvenes fuera identificado por la Policía Local de Formentera, les ha llegado una multa a cada uno de ellos por valor de 60.001 euros por participar en un botellón en la playa en plena pandemia del covid, informa Diario de Sevilla.

Entre los afectados por la sanción se encuentran tres jóvenes sevillanas y el padre de una de ella, de 27 años, asegura a ese periódico que la sanción impuesta es "una atrocidad, injusta y desorbitada". Añade que su hija y las acompañantes no participaron en ese botellón, sino que se encontraban en un famoso chiringuito en la playa Cavall d'en Borràs y que sobre las 20.30 horas se acercaron a la playa a hacer una foto del atardecer y que, al cerrar el chiringuito, el resto de clientes se amontonaron también en la playa a hacer el botellón. El progenitor añade que cuando las chicas se fueron se encontraron en el parking un control de la Policía Local que estaba identificando a quienes salían de la playa, pero asegura que los agentes no les preguntaron en ningún momento si formaban parte o no del grupo del botellón.

El padre cuenta al Diario de Sevilla que existe la posibilidad, por pronto pago, que la multa de su hija se reduzca un 40%, quedando en 36.000 euros, pero aún así es una gran suma de dinero. Por ello lo han confiado todo a la vía contencioso-administrativa: "Lo hemos puesto todo en manos de un prestigioso despacho de abogados en las Baleares". Tiene puestas esperanzas además en la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad, presentado por Vox, que fue admitido a trámite por el Tribunal Constitucional en relación al Decreto-Ley 5/2021 que modificaba, por aquel entonces, la Ley de Salud Pública de Baleares.

Por otra parte, el periódico El Liberal, que también ha hablado con el padre de una de las afectadas, asegura que entre quienes han recibido esta notificación del Govern balear hay muchos jóvenes que han padecido ataques de ansiedad y que ya se han gastado casi 1.500 euros en abogados.

La multa del Govern a los jóvenes del botellón en Formentera

Tal y como se puede leer en la sanción que les ha llegado a estos jóvenes y que publica el rotativo sevillano, la fecha de infracción, calificada de "muy grave" tuvo lugar el 30 de julio de 2021.

En los "hechos denunciados" se puede leer: "Participar en un botellón. El 30 de julio de 2021, a las 21.15, la Policía Local de Formentera, conjuntamente con la Guardia Civil, intervino un botellón de más de 200 personas, sin respetar la distancia de seguridad, sin hacer uso de la mascarilla, fumando, bebiendo y cantando sin cumplir la normativa vigente en la playa Cavall d'en Borràs, la Savina, Formentera".