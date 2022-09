Mallorca se coló en el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en el Senado. El presidente del Gobierno recibió un regalo mallorquín inesperado durante su comparecencia de este miércoles en el primer pleno del nuevo curso político, marcado por el enfrentamiento y los reproches con el nuevo líder del PP.

Vicenç Vidal, senador de Més per Mallorca, le hizo entrega de una camiseta de Melicotó rotulada con la palabra “mangarrufes”, una palabra del catalán de Mallorca que el Diccionari Alcover-Moll define como “engaño oculto” y que podría traducirse como “argucias”.

Vidal anunció horas antes en su cuenta de Twitter el regalo que tenía preparado para Sánchez: “Llevo un regalito para el presidente español. Hoy me toca un cara a cara con él en el Senado y como no cumple su palabra tendré que recordarle cuatro cosas con un presente textil que es muestra del talento que tenemos en las Islas Baleares”, afirmó.

Durante su intervención, el senador de Més per Mallorca, ha denunció las “mangarrufes” del Gobierno con Baleares: “Cuando visitó al Rey y vino a las Illes Balears descubrió que no teníamos Renfe. Allí empezó su perspectiva territorial”, señaló Vidal durante su intervención, que también criticó las “argucias” a la hora de planificar la gestión de la crisis energética en las islas, y le instó a alargar las medidas anticrisis y simplificar el acceso a los bonos sociales térmicos y eléctricos.

Así se expresó Vidal durante su interpelación al presidente del Gobierno. "En Baleares, al arancel de siempre del 13 por ciento se le debe sumar un diez por ciento interanual, y hasta un 20 por ciento en el caso de la vivienda, provocado por la crisis actual", sentenció el senador de Més, que lamentó que "el Gobierno de España, pese a ser consciente de los efectos terribles de la insularidad en la cuestión energética, no hace nada para corregirlo".

En este punto fue cuando ironizó con que, hasta que Sánchez no visitó Mallorca el pasado agosto, "no se enteró que a las Islas Renfe no llega" y se ofreció para explicarle "la problemática energética en clave insular".

Así, el senador de Més manifestó la necesidad de activar medidas de soberanía energética en Baleares, como la actualización de las centrales térmicas obsoletas que hay en las Islas para reducir el consumo de combustibles fósiles, puso como ejemplo.

A la lista de propuestas, Vidal añadió el complemento de un sistema retributivo específico para las renovables "como marca el Régimen Especial de Baleares (REB)" o el establecimiento de un régimen especial de almacenamiento de energía.

"Es urgente un plan de choque estatal contra la pobreza energética centrado en alargar y plantear la permanencia de todas las medidas existentes anticrisis, simplificar el acceso a los ciudadanos receptores del Ingreso Mínimo Vital o de la renta social garantizada (Resoga), y destinar los 7.800 millones de euros extra que la UE enviará al Estado en ayudas para la rehabilitación y ahorro energético destinado a particulares", dijo Vidal.

Por último, concluyó su intervención criticando los "engaños constantes del Gobierno central" y ha regalado a Sánchez una camiseta diseñada por la empresa mallorquina Melicotó "comprometida con la economía circular y con vocación social".